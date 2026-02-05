Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Puerto Rico v Argentina - International FriendlyGetty Images Sport

Argentina elige Kansas City como base para el Mundial 2026 con Lionel Messi al mando

Argentina fijará su base en Kansas City para el Mundial 2026, con Scaloni y Messi al frente; debutan ante Argelia el 16 de junio.

  • Puerto Rico v Argentina - International FriendlyGetty Images Sport

    Kansas City, la base del campeón

    Argentina ya eligió su sede de preparación para defender el título del Mundial 2022: Kansas City, Misuri. Allí debutarán el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium. Los actuales campeones del mundo comienzan así los preparativos para la Copa Mundial 2026, que marcará la última participación de Lionel Messi en la competición.

    • Anuncios
  • Puerto Rico v Argentina - International FriendlyGetty Images Sport

    Llega después de una amplia investigación

    La AFA informó que, tras varias inspecciones lideradas por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico adjunto Juan Tamone y los administradores Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y tras un detallado informe final, se determinó que Kansas City sería la sede ideal para afrontar la competición, gracias a su ubicación estratégica entre ciudades y las excelentes comodidades para la delegación.

  • U.S. Soccer Kids Press ConferenceGetty Images Sport

    Empates en la MLS

    El equipo de Lionel Scaloni se entrenará en el Compass Minerals National Performance Center, el mismo complejo que utiliza el equipo local de la MLS, Sporting Kansas City.

  • FBL-WC-2026-SCHEDULEAFP

    ¿Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026?

    Martes, 16 de junio vs. Argelia en KansasArrowhead Stadium
    Lunes, 22 de junio vs. Austria en DallasAT&T Stadium
    Sábado, 27 de junio vs. Jordania en DallasAT&T Stadium
0