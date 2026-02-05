Getty Images Sport
Argentina elige Kansas City como base para el Mundial 2026 con Lionel Messi al mando
Kansas City, la base del campeón
Argentina ya eligió su sede de preparación para defender el título del Mundial 2022: Kansas City, Misuri. Allí debutarán el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium. Los actuales campeones del mundo comienzan así los preparativos para la Copa Mundial 2026, que marcará la última participación de Lionel Messi en la competición.
Llega después de una amplia investigación
La AFA informó que, tras varias inspecciones lideradas por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico adjunto Juan Tamone y los administradores Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y tras un detallado informe final, se determinó que Kansas City sería la sede ideal para afrontar la competición, gracias a su ubicación estratégica entre ciudades y las excelentes comodidades para la delegación.
Empates en la MLS
El equipo de Lionel Scaloni se entrenará en el Compass Minerals National Performance Center, el mismo complejo que utiliza el equipo local de la MLS, Sporting Kansas City.
¿Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026?
Martes, 16 de junio vs. Argelia en Kansas Arrowhead Stadium Lunes, 22 de junio vs. Austria en Dallas AT&T Stadium Sábado, 27 de junio vs. Jordania en Dallas AT&T Stadium
