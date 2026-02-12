Serhat Pekmezci, el exjefe de ojeadores del Fenerbahçe al que se le atribuye el descubrimiento de Guler, ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre el trato que recibe el jugador de 20 años en la capital española. En declaraciones a Sports Digitale, Pekmezci sugirió que Guler está siendo sistemáticamente aislado dentro de la plantilla.

«Arda Guler está siendo víctima de acoso», afirmó Pekmezci, utilizando un término que en Europa se asocia a menudo con el acoso y la intimidación en el lugar de trabajo. Aclaró que, aunque el jugador no ha acudido directamente a él para quejarse, la situación era previsible dado el entorno hostil del campeón de Europa. «No es que se haya quejado a mí, pero sabía que esto iba a pasar. Le dije que tuviera paciencia».

Las acusaciones pintan un panorama preocupante de conflictos internos en el Madrid. Desde su llegada en 2023, Guler ha tenido dificultades para hacerse con un puesto en el once inicial, una situación que a menudo se atribuye a las lesiones y a la competencia. Sin embargo, Pekmezci insiste en que el problema es mucho más personal y afirma que una facción específica dentro del vestuario está trabajando activamente en contra del joven.