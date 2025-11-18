Arda Güler se consolida como el socio clave de Kylian Mbappé y estrella del ataque del Real Madrid

Cuando Arda Güler irrumpió en Turquía como un prodigio adolescente, fue el Barcelona —junto con el Arsenal— el club que más se relacionó con su fichaje. A los Blaugrana les faltaba un jugador creativo de sus características, y en Cataluña existía la sensación de que Güler podría convertirse en una futura estrella, integrándose con los talentos locales del club.

A principios de 2023, el presidente del Barça, Joan Laporta, aseguró públicamente que el acuerdo estaba casi cerrado, aunque condicionó la llegada del turco al inicio de la siguiente temporada.

“Hoy [el director deportivo del Barça] Deco estaba en Estambul,” declaró Laporta. “La Liga nos permite concretar operaciones para la próxima temporada sin afectar el Fair Play Financiero. Arda Güler es un jugador muy talentoso que le gusta mucho a Deco, y estamos intentando cerrar la operación.”

Pero entonces apareció el Real Madrid. Los Blancos sostienen que llevaban meses siguiendo a Güler antes de que el Barça moviera ficha, aunque sus rivales del Clásico no estaban tan convencidos. Madrid ofreció inicialmente 20 millones de euros, con la promesa de 10 millones más en complementos, y garantizó a Güler minutos en el primer equipo desde su llegada.

Más tarde, Laporta comentó a su estilo que, de todas formas, habría sido un error fichar a Güler.

“Nos retiramos de la operación Güler por la magnitud que estaba alcanzando. Creímos que habría sido un error de nuestra parte,” dijo tras el anuncio del fichaje del adolescente por los blancos. “Hay más jugadores que creemos podemos conseguir sin entrar en una guerra de ofertas tan grande.

“Podríamos haber competido por Güler, pero decidimos no hacerlo. Tenemos una línea clara y no la cruzamos, ni con Arda ni con otros jugadores que quieren venir al Barça.”