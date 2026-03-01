Tras el pitido final, Tudor no se contuvo cuando le preguntaron por el decisivo primer gol, señalando la falta de coherencia de los árbitros de la Premier League y sugiriendo que Jiménez «hizo trampa». Dijo: «Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirían que es falta, creo, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabarlo. No se trata de un duelo normal en el que él es suave, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón, no. A veces es fácil obtener ventaja.

«Así que es ridículo no pitar la falta, porque la consecuencia es demasiado grande. No es una falta pequeña en el centro del campo, es un gol después. Así que hay una lógica en eso, así que el árbitro, es bonito seguir jugando aquí, juguemos fuerte, duelémonos, es fantástico, me gusta. Pero hay una lógica, si el gol es porque se aprovecha, sin pensar en el fútbol, no estaba pensando en el balón, estaba pensando en cómo hacer trampa. Así que hizo trampa al jugador empujándolo y marcaron el gol. Por lo tanto, es lógico, es una trampa y hay falta.

«No es cuestión de duelo y ellos quieren que aquí el fútbol sea más, ya sabes, duro y nos gustan los duelos, no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, no había lógica en esta decisión y la lógica está por encima de todo, después vienen otras cosas».