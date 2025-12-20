+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Thomas Hindle

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Sevilla: ¡Eso es lo que hace Jude Bellingham! La estrella inglesa marca y Kylian Mbappé anota un penalti en un partido de mal genio mientras el equipo de Xabi Alonso supera a 10 hombres para reducir la distancia con el líder de La Liga, Barcelona

Jude Bellingham anotó el primer gol y Kylian Mbappé añadió el segundo desde el punto de penalti mientras el Real Madrid se impuso 2-0 sobre un Sevilla con diez jugadores en el Santiago Bernabéu. Los Blancos no siempre fueron deslumbrantes, pero realizaron una actuación serena para lograr otra victoria en la liga y poner presión sobre el Barcelona en la cima de la tabla.

El Real Madrid luchó por el control durante la mayor parte de la primera mitad y se vio obligado a un enfrentamiento de ida y vuelta con pocas oportunidades claras para ambos lados. Bellingham abrió el marcador a los 38 minutos, levantándose para conectar el tiro libre de Rodrygo con un gran cabezazo que superó a un portero estirado. 

Los Blancos podrían haber marcado el segundo a principios de la segunda mitad cuando a Kylian Mbappé se le ofrecieron medio metro, pero lanzó su disparo justo alrededor del poste. El Sevilla, por su parte, amenazó, pero fue negado en algunas ocasiones por el inmenso Thibaut Courtois. Su intento de igualar terminó, sin embargo, cuando Marcao recibió una innecesaria segunda amarilla por una tontería de falta. 

Mbappé hizo el segundo en el minuto 86 desde el punto de penalti después de que a Madrid se le concediera un penalti claro, completando lo que resultó ser una rutina noche de trabajo para Los Blancos. 

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Santiago Bernabéu...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Portero y Defensa

    Thibaut Courtois (7/10):

    Llamado a hacer algunas atajadas útiles cuando fue necesario.

    Raúl Asencio (5/10):

    Muy inseguro en el lateral derecho. Las bolas por encima le causaron problemas y tampoco pudo manejar el movimiento de los hombres de banda del Sevilla. 

    Antonio Rüdiger (7/10):

    El mejor de los dos centrales. Limpio con el balón, ganó sus cabezazos. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Un poco mixto. Superado por velocidad en algunas ocasiones, pero efectivo con el balón. 

    Fran García (7/10):

    Subió y bajó por la izquierda con fuerza. Mantuvo su lado relativamente tranquilo. 

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Mediocampo

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Desempeñó muy bien en la base del mediocampo, apagando incendios y cortando líneas de pase, incluso si la defensa a su alrededor era sospechosa. 

    Jude Bellingham (8/10):

    Un primer tiempo realmente excelente, haciendo de todo y marcando un gol. Un poco más apagado en el segundo. 

    Arda Güler (6/10):

    Se le pidió que hiciera más trabajo defensivo en un rol más retrasado, lo cual no era realmente su fuerte. Ha tenido dificultades últimamente. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Rodrygo (8/10):

    Excelente en la noche. Asistió uno, casi marcó un sublime segundo. En gran forma. 

    Kylian Mbappé (8/10):

    Un poco frustrante para la mayoría. Erró en un par de ocasiones y arrastró un tiro claro afuera. Marcó un penalti al final.

    Vinicius Jr (8/10):

    Corrió contra su hombre sin descanso, se veía peligroso. Completó más regates que nadie y creó un par de oportunidades. Sustituido injustamente. 

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Suplentes y entrenador

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Rápido en los desafíos pero le dio mucho más control a Madrid. 

    Gonzalo García (N/D):

    Sin tiempo para causar un impacto. 

    David Jiménez (N/D):

    Sin tiempo para causar un impacto.

    Xabi Alonso (6/10):

    Otra actuación ligeramente decepcionante de su equipo, pero tuvieron mucho control a lo largo del partido. Se llevará los tres puntos, aunque la actuación no haya sido deslumbrante. 

0