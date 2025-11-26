Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Olympiacos: ¡Kylian Mbappé se eleva por encima del caos! La increíble cantidad de cuatro goles del francés asegura que los desordenados Blancos sobrevivan al susto de la Champions League, mientras Vinicius Jr. silencia a los escépticos

Fue un inicio miserable para los Blancos. Lucharon para crear en las primeras etapas, y el Olympiacos se aprovechó. Su gol de apertura fue algo maravilloso, Chiquinho anotó desde 20 metros.

Pero la respuesta del Madrid fue absurda. Mbappé marcó su primero después de 22 minutos, corriendo hacia un pase ridículo de trivela de Vinicius y finalizando entre las piernas del portero. Añadió un segundo con un buen cabezazo, y un tercero con una sencilla carrera detrás de la defensa y un pase al rincón inferior.

Y luego empezaron a aumentar la presión. Vinicius pudo haber hecho el cuarto después de 30 minutos - un momento muy necesario tras una semana de controversia. Pero su buen esfuerzo fue anulado por un fuera de juego en la construcción. Olympiacos ofreció una respuesta en la segunda mitad, sin embargo. Un simple centro flotado entre los centrales del Madrid fue todo lo que necesitaron cuando Mehdi Taremi se elevó para cabecear al rincón inferior. Casi tuvieron otro poco después, pero el portero suplente Andriy Lunin produjo una parada impresionante. Mbappé dio respiro a los Blancos, sin embargo. Vinicius, en verdad, hizo la mayor parte del trabajo, con una hermosa carrera serpenteante por la izquierda. Mbappé solo tuvo que convertir su pase hacia atrás.

Olympiacos mostró algo de lucha. Consiguieron un merecido tercero después de aplicar mucha presión, y bombardearon el gol del Madrid en el tramo final. Sin embargo, los Blancos aguantaron para asegurar los tres puntos.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio Georgios Karaiskakis...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎