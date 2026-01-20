+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Vinicius Mbappe Bellingham Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Mónaco: ¡Abucheos! Vinicius Jr. silencia a los críticos con una actuación virtuosa mientras Kylian Mbappé mantiene su excelente forma goleadora en la Champions League

Vinicius Jr volvió a su mejor nivel y Kylian Mbappé anotó un doblete mientras el Real Madrid aplastó al Mónaco, 6-1. El brasileño logró dos asistencias, anotó un gol maravilloso y fue una amenaza constante. Mbappe añadió dos más, mientras que un desafortunado autogol y un elegante remate de Jude Bellingham completaron una noche memorable en el primer juego de la Liga de Campeones de Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid tenía el control desde el comienzo. Aunque no tuvieron la mayor parte de la posesión, Los Blancos fueron devastadores al contraataque. Kylian Mbappé anotó el primero con un excelente remate tras una asistencia de Federico Valverde. Añadió un segundo poco antes de la media hora, esta vez en combinación con Vinicius, cuyo balón curvado cayó a los pies del francés para un final fácil. 

La ventaja de 2-0 podría haber sido precaria dada la calidad atacante de Mónaco. Pero Madrid sentenció el partido temprano en la segunda mitad. Vinicius asistió el tercero con un giro rápido y un sutil pase al pie de Franco Mastantuono. El argentino remató obedientemente su disparo al rincón inferior. Un autogol descuidado - tras otro pase de Vinicius - lo hizo cuatro. Vinicius continuó su excelente noche de trabajo para hacer el quinto. Bellingham añadió un sexto con un encantador amague y remate. 

Madrid no estuvo libre de errores. Una torpe pérdida en su propia área prácticamente regaló un gol a Jordan Teze. Y hubo algunos momentos de nerviosismo con el 2-0. Pero, por lo demás, fue una maravillosa actuación de Los Blancos, quienes estuvieron en su mejor versión de juego fluido. No todos los partidos serán tan fáciles, por mucho que este pareciera sencillo. 

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Santiago Bernabéu...

  • Federico Valverde Real Madrid 2026Getty

    Portero y Defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    No tuvo realmente una parada que hacer. Vio un disparo golpear el travesaño y no pudo hacer nada en el gol.

    Federico Valverde (8/10):

    Mantuvo su posición un poco más con Arda Guler cayendo hacia atrás. Eficaz cuando atacó, y consiguió dos asistencias. 

    Raúl Asencio (6/10):

    No fue su aparición más participativa. Falló un par de pases en 45 minutos mediocres. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Ganó cabezazos, movió el balón, pero podría haber despejado en la jugada del gol del Mónaco. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Un trabajo sólido en el lateral izquierdo, donde parece ser algo olvidado. Hizo un bloqueo impresionante en la segunda mitad.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Mediocampo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Mantuvo el centro del mediocampo, pero fue mucho menos seguro en defensa. 

    Jude Bellingham (8/10):

    Hizo mucho trabajo sucio, falló una buena oportunidad, pero se involucró en el juego de construcción. Marcó el sexto con un toque de balón encantador. 

    Arda Güler (8/10):

    Creó tres oportunidades, consiguió una asistencia. Su mejor actuación en un tiempo.

  • Vinicius JrGetty

    Ataque

    Franco Mastantuono (7/10):

    Hizo mucho del trabajo físico del equipo y fue recompensado con un gol. 

    Kylian Mbappé (9/10):

    Marcó dos veces en la primera mitad y movió el balón mucho más efectivamente que en las semanas recientes. Incluso pudo haber presionado una o dos veces. 

    Vinicius Jr (10/10):

    Prácticamente imparable. Marcó un gol, asistió dos y realizó un pase que llevó a un gol en propia puerta. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y Entrenador

    Dani Ceballos (7/10):

    Entró para reforzar el mediocampo en el descanso. Le dio a Madrid un poco más de control.

    Gonzalo García (6/10):

    Relevó al cansado Mastantuono y no tuvo mucho impacto. 

    Dani Carvajal (N/A):

    No tuvo tiempo para hacer un impacto. 

    Fran García (N/A):

    No tuvo tiempo para hacer un impacto. 

    Dani Meso (N/A):

    Una buena oportunidad para el joven de la academia. 

    Álvaro Arbeloa (9/10):

    ¡Eso es! Este fue, cómodamente, el mejor rendimiento de Madrid de la temporada, ya que Los Blancos recuperaron su mojo de la Champions League. El (algo atrasado) efecto del nuevo entrenador es real. 

