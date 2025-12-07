Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Celta de Vigo: ¡Los Blancos pierden la cabeza! El equipo de Xabi Alonso termina una humillante derrota en casa con NUEVE hombres tras dos tarjetas rojas, ya que Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vini Jr desaparecieron

Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Junior ofrecieron actuaciones desastrosas en una noche en la que se les necesitaba en su mejor nivel en una derrota que podría tener enormes repercusiones en la carrera por el título. El Bernabéu quedó en silencio después de que el Real se viera superado por un impresionante remate del internacional sueco de 21 años, Williot Swedberg. La defensa del Real fue sorprendida mientras Swedberg se desmarcaba dentro del área y encontraba un espacio para anotar con un audaz toque con su pie derecho que encontró el fondo de la red.

Y lo peor estaba por venir para los Blancos cuando Fran García fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en un par de minutos de la segunda parte por dos faltas impetuosas. El Real estaba conmocionado y la afición reaccionó, recordando a sus jugadores lo que estaba en juego y la necesidad de sumar tres puntos para cerrar la brecha con el líder de la liga, el Barcelona.

Pero la vergüenza se completó en las etapas finales cuando Álvaro Carreras fue expulsado después de recibir dos tarjetas amarillas y Swedberg llevó el balón alrededor del sorprendido portero del Real, Thibaut Courtois, para sellar la victoria y concluir una noche terrible para el equipo de Alonso.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Bernabéu...

