Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Celta de Vigo: ¡Los Blancos pierden la cabeza! El equipo de Xabi Alonso termina una humillante derrota en casa con NUEVE hombres tras dos tarjetas rojas, ya que Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vini Jr desaparecieron

El Real Madrid fue humillado por el colista Celta de Vigo, terminó el partido con nueve hombres y no logró reducir la diferencia de cuatro puntos con el líder de la liga, Barcelona, tras una impactante derrota por 2-0 en el Bernabéu. El equipo de Xabi Alonso se vio superado a mitad del segundo tiempo gracias a un impresionante gol de Williot Swedberg. Fran García y Álvaro Carreras recibieron tarjetas rojas antes de que Swedberg anotara otro gol en el tiempo añadido, acompañado por una serie de abucheos al concluir el partido en escenas caóticas.

Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Junior ofrecieron actuaciones desastrosas en una noche en la que se les necesitaba en su mejor nivel en una derrota que podría tener enormes repercusiones en la carrera por el título. El Bernabéu quedó en silencio después de que el Real se viera superado por un impresionante remate del internacional sueco de 21 años, Williot Swedberg. La defensa del Real fue sorprendida mientras Swedberg se desmarcaba dentro del área y encontraba un espacio para anotar con un audaz toque con su pie derecho que encontró el fondo de la red.

Y lo peor estaba por venir para los Blancos cuando Fran García fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en un par de minutos de la segunda parte por dos faltas impetuosas. El Real estaba conmocionado y la afición reaccionó, recordando a sus jugadores lo que estaba en juego y la necesidad de sumar tres puntos para cerrar la brecha con el líder de la liga, el Barcelona.

Pero la vergüenza se completó en las etapas finales cuando Álvaro Carreras fue expulsado después de recibir dos tarjetas amarillas y Swedberg llevó el balón alrededor del sorprendido portero del Real, Thibaut Courtois, para sellar la victoria y concluir una noche terrible para el equipo de Alonso.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Bernabéu...

  Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports

    Portero y Defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Comenzó como una noche relativamente tranquila para él, y no pudo hacer nada con respecto a los dos goles. Estará muy decepcionado con su defensa. 

    Raúl Asencio (4/10):

    Se sintió avergonzado después de un resbalón a comienzos de la primera mitad que abrió la puerta para que el Celta atacara, se sentiría aliviado de que los visitantes no lo aprovecharan. 

    Eder Militao (6/10):

    Duró solo 20 minutos después de sufrir lo que parecía ser una fea lesión en el isquiotibial, fue sustituido por Rudiger. Muy malas noticias para Alonso ya que Militao ha estado en excelente forma para los Blancos. 

    Álvaro Carreras (2/10):

    Un desastre de noche. Dos tarjetas amarillas consecutivas por incidentes de nivel infantil y fue expulsado con tarjeta roja directa. 

    Fran García (3/10):

    Comportamiento ridículo en dos minutos locos en la segunda mitad, recibiendo dos tarjetas amarillas por desafíos completamente innecesarios, dejando a su equipo con diez hombres. El árbitro no tuvo opción en ninguno de los casos y fue correcto al mostrar la tarjeta roja. 

  Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Mediocampo

    Aurelien Tchouameni (4/10):

    Tuvo una noche pobre, que se resumió en su intento desde 20 yardas que pasó muy por encima del travesaño ante una serie de abucheos del público local. 

    Arda Güler (5/10):

    Desperdició una gran oportunidad de abrir el marcador en el minuto 40, pero disparó desviado desde pocos metros.

    Federico Valverde (5/10):

    Estuvo ocupado corriendo toda la noche, pero al igual que sus compañeros, no logró crear un momento de calidad digno de mención. 

  Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports

    Ataque

    Jude Bellingham (3/10):

    Recibió un fuerte golpe en el ojo derecho en la segunda mitad, que dejó sangre saliendo de un pequeño corte. En verdad fue una noche terrible para Bellingham, quien no logró crear nada frente al gol después de que una oportunidad temprana de cabeza fuera salvada. 

    Kylian Mbappé (3/10):

    Pensó que su momento había llegado en el minuto 74, pero su encantador control y vaselina sobre el portero que salía acabó aterrizando justo sobre el travesaño en el techo de la red. Por debajo de lo esperado en todos los aspectos en una noche lamentable para la estrella de Francia. 

    Vinicius Junior (3/10):

    Hizo que todas las recientes conversaciones sobre grandes transferencias parecieran un poco prematuras después de ofrecer una actuación que fue alta en esfuerzo, pero baja en calidad. Ahora no ha marcado en 11 partidos para el Real. 

  Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports

    Sustitutos y Entrenador

    Antonio Rüdiger (5/10):

    Entró en el minuto 24, reemplazando al lesionado Militao. Tuvo mucho que cubrir mientras el Real Madrid avanzaba en busca del empate y logró superar a Swedberg en los momentos finales. 

    Gonzalo García (4/10):

    Reemplazó a Güler en el minuto 75, mucho correr pero no suficiente tiempo en el campo para influir en el partido.

    Xabi Alonso (3/10):

    Una noche de mucha frustración para el técnico que desplegó a sus jugadores estrella y los vio fracasar contra el equipo de menor categoría de la liga. Su noche resumida al recibir una tarjeta amarilla por quejarse demasiado enérgicamente al árbitro. Tiene mucho que reflexionar tras una noche terrible para las aspiraciones de título de su equipo. 

