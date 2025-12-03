Kylian Mbappe Eduardo Camavinga Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2025Getty Images

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Athletic Club: Kylian Mbappé vuelve a brillar, Eduardo Camavinga muestra su clase y Trent Alexander-Arnold responde a los críticos antes de sufrir una lesión mientras los Blancos ponen fin a la racha sin victorias

Un impresionante doblete de Kylian Mbappé y un cabezazo de Eduardo Camavinga ayudaron al Real Madrid a conseguir una victoria crucial por 3-0 sobre el Athletic Club el miércoles. La presión había estado aumentando sobre el entrenador Xabi Alonso, pero sus jugadores respondieron en San Mamés, con Trent Alexander-Arnold sumando su primera asistencia de la temporada.

Había pocas señales de la aparente crisis que envolvía a Madrid, ya que rápidamente tomaron la delantera cuando Mbappe controló maravillosamente el pase profundo de Alexander-Arnold y pasó velozmente a varios jugadores del Athletic antes de lanzar un potente disparo que superó con creces a Unai Simón.

Los visitantes, que llegaron al partido cuatro puntos detrás del líder de la liga, Barcelona, tuvieron que agradecer al portero Thibaut Courtois por preservar su ventaja, el belga de alguna manera negó el gol de Alex Berenguer a quemarropa. Esa parada resultó crucial ya que el equipo de Alonso pronto amplió su ventaja a través de Camavinga, quien cabeceó desde el pase de Mbappe a través del arco.

Los anfitriones sí llevaban amenaza en ataque, particularmente cuando ponían a Nico Williams con el balón, pero cualquier esperanza de remontada se extinguió justo antes de la hora de partido cuando Mbappe tuvo demasiado tiempo en el borde del área, anotando su segundo de la noche y 18º en La Liga esta temporada con un disparo de larga distancia que se coló en el primer palo.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde San Mamés...

    Portero y Defensa

    Thibaut Courtois (8/10):

    Gran parada en la primera mitad para negar a Berenguer. Hizo otra parada espectacular al inicio del segundo período.

    Trent Alexander-Arnold (8/10):

    Consiguió su primera asistencia en La Liga con un largo pase que Mbappé controló brillantemente y con el cual se escapó para anotar. Desafortunadamente, pareció sufrir una lesión y fue retirado antes de la hora de juego. 

    Eder Militao (7/10):

    Una actuación estable para el brasileño, con los talentos ofensivos del Athletic en su mayoría neutralizados a lo largo del partido.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Lució un poco lento en algunos de sus duelos en el suelo, pero al final no importó mucho al final del partido.

    Álvaro Carreras (7/10):

    Consiguió una sencilla asistencia para el segundo gol de Mbappé y estuvo en gran medida sin problemas en el lado izquierdo de la defensa.

    Mediocampo

    Eduardo Camavinga (9/10):

    Estuvo ganando duelos constantemente y atrayendo faltas, ayudando a Madrid a tomar el control en el medio del campo. Merecidamente anotó justo antes del descanso, pero sufrió un golpe y fue sustituido más tarde.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Fue dominante junto a Camavinga y cohesionó los ataques del Madrid con su pase en su mayoría preciso.

    Jude Bellingham (8/10):

    Utilizó muy bien el balón en posesión y estuvo recuperándolo constantemente también.

    Ataque

    Federico Valverde (6/10):

    No proporcionó mucha calidad ofensiva en el ala derecha, pero fue una presencia tenaz al ayudar en la defensa.

    Kylian Mbappé (9/10):

    Magnífica carrera y definición tras el pase largo de Alexander-Arnold para adelantar a su equipo. Luego consiguió una asistencia al cabecear el balón cruzado para Camavinga antes de anotar su segundo con un esfuerzo impresionante.

    Vinicius Jr (7/10):

    Pudo haber marcado en la primera mitad, pero vio cómo un disparo desde un ángulo cerrado golpeó el poste. Se mostró típicamente peligroso en el contraataque.

    Suplentes y entrenador

    Raúl Asencio (6/10):

    Se desempeñó como lateral derecho y tuvo pocos problemas.

    Arda Güler (6/10):

    No hizo mucho impacto ya que el ritmo del juego bajó después de su llegada.

    Brahim Díaz (6/10):

    El partido ya estaba decayendo cuando entró el español.

    Rodrygo (6/10):

    Tuvo alguna que otra oportunidad de escapada.

    Gonzalo García (6/10):

    Tampoco tuvo mucho que hacer en los últimos 15 minutos aproximadamente.

    Xabi Alonso (8/10):

    Necesitaba una victoria después de unos días difíciles en los que se cuestionó su futuro en Madrid. Su equipo consiguió el gol crucial temprano y no miraron atrás desde ese punto.

