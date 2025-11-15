Georgia 0-4 SpainGOAL

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del España contra Georgia: ¡Sin Lamine Yamal, sin problema! Mikel Oyarzabal se lleva el espectáculo mientras Martin Zubimendi también destaca para poner a La Roja al borde de la clasificación para el Mundial

Los campeones de Europa, España, casi han asegurado su clasificación para el Mundial del próximo verano tras aplastar a Georgia 4-0 el sábado por la noche. Dos goles de Mikel Oyarzabal y anotaciones de Martin Zubimendi y Ferran Torres permitieron al equipo de Luis de la Fuente mantener su récord perfecto en el Grupo E, en una noche en la que Turquía, que ocupa el segundo lugar, también derrotó a Bulgaria 2-0.

Controlando la posesión desde el principio, España - sin el delantero estrella Lamine Yamal y el defensor Dean Huijsen por lesión - recibió un penal temprano cuando el VAR determinó que el defensor de Georgia Giorgi Gocholeishvili había tocado con la mano el centro de Torres. En su 50ª aparición con La Roja, el delantero de la Real Sociedad Oyarzabal se encargó de engañar al portero georgiano Giorgi Mamardashvili.

Y tras un disparo al poste del centrocampista Alex Baena, España pronto hizo el 2-0 cuando Zubimendi se adelantó al precioso pase filtrado de Fabian Ruiz para marcar. Completando lo que fue un primer tiempo de total dominio, los hombres de De la Fuente hicieron el 3-0 cuando Torres remató a puerta vacía tras un centro raso de Oyarzabal.

Buscando una respuesta temprana, Georgia creó una buena oportunidad cuando el centrocampista Anzor Mekvabishvili obligó al portero español Unai Simón a realizar una parada con un disparo desde larga distancia. Pero los visitantes pronto ampliaron su ventaja cuando Oyarzabal cabeceó a gol tras un centro de Torres. 

Buscando y presionando por un quinto gol que no llegó, España concluyó una victoria convincente que prácticamente asegura su lugar en el Mundial, siendo muy poco probable que Turquía, el rival de la próxima semana, pueda superar su déficit de 14 goles cuando ambos equipos se enfrenten el martes.

GOAL califica a los jugadores de España desde el Boris Paichadze Dinamo Arena...

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Unai Simón (6/10):

    Llevando el brazalete de capitán en una noche fructífera para su país, el portero del Athletic Club no tuvo prácticamente nada que hacer.

    Pedro Porro (6/10):

    Parecía destinado a registrar una asistencia cuando Oyarzabal se encontró con su delicioso centro, pero el delantero fue negado por el portero de Georgia Mamardashvili. Fue reemplazado en el descanso por Marcos Llorente.

    Pau Cubarsí (6/10):

    Recibió una titularidad tras la ausencia de Huijsen, el joven del Barcelona estuvo sereno y calmado en la posesión.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Al igual que Cubarsi, el central estuvo cómodo con el balón, ayudando a España a construir desde atrás.

    Marc Cucurella (7/10):

    Como era de esperar, fue tenaz sin el balón, presionando alto para detener los ataques de Georgia en su origen.

  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Mediocampo

    Mikel Merino (6/10):

    Limpio y ordenado con el balón, no pudo sumar a sus seis goles en la clasificación, a pesar del dominio de España.

    Martin Zubimendi (8/10):

    Instrumental tanto en defensa como en ataque, el astro del Arsenal duplicó la ventaja de España con un hermoso gol elevado.

    Fabián Ruíz (7/10):

    Brillante como siempre en la lectura del juego, el centrocampista registró la asistencia para el gol de Zubimendi gracias a un preciso pase entre líneas.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GEO-ESPAFP

    Ataque

    Ferran Torres (8/10):

    Después de ganar el penalti que abrió el marcador para España, el delantero del Barcelona pronto anotó él mismo, aprovechando el centro de Oyarzabal para rematar al gol. Luego devolvió el favor al jugar el centro para el cabezazo del legendario jugador de la Real Sociedad.

    Mikel Oyarzabal (9/10):

    Marcó su 50ª aparición con La Roja con un penalti convertido con frialdad, antes de asistir a Torres para el tercer gol de España. Luego culminó una impresionante actuación con un fantástico cabezazo en el segundo tiempo.

    Álex Baena (7/10):

    Inyectando mucha inteligencia en el juego ofensivo de España, el centrocampista golpeó el poste antes de conseguir una pre-asistencia para el gol de Torres.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Suplentes y Entrenador

    Marcos Llorente (7/10):

    Sustituyendo a Pedro Porro en el descanso, el hombre del Atlético de Madrid fue sólido defensivamente, haciendo un despeje crucial al final para asegurar que España aún no haya encajado en la clasificación.

    Fermín López (7/10):

    Introducido poco después de la hora de juego, participó en la preparación del cuarto gol de España, tras dar un pase inteligente a Torres.

    Pablo Barrios (6/10):

    Un sustituto en la segunda mitad, el centrocampista no cometió errores en una actuación discreta.

    Borja Iglesias (5/10):

    Reemplazando al hombre del partido Oyarzabal, desperdició una oportunidad de oro para marcar al final, lanzando por encima desde muy cerca.

    Yeremy Pino (N/A):

    Incapaz de causar impacto como sustituto tardío.

    Luis de la Fuente (7/10):

    Su charla previa al partido ciertamente funcionó ya que España fue imparable en los primeros 45 minutos. Sus sustituciones también fueron buenas, manteniendo el dominio de su equipo sobre el juego.