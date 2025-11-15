Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del España contra Georgia: ¡Sin Lamine Yamal, sin problema! Mikel Oyarzabal se lleva el espectáculo mientras Martin Zubimendi también destaca para poner a La Roja al borde de la clasificación para el Mundial

Controlando la posesión desde el principio, España - sin el delantero estrella Lamine Yamal y el defensor Dean Huijsen por lesión - recibió un penal temprano cuando el VAR determinó que el defensor de Georgia Giorgi Gocholeishvili había tocado con la mano el centro de Torres. En su 50ª aparición con La Roja, el delantero de la Real Sociedad Oyarzabal se encargó de engañar al portero georgiano Giorgi Mamardashvili.

Y tras un disparo al poste del centrocampista Alex Baena, España pronto hizo el 2-0 cuando Zubimendi se adelantó al precioso pase filtrado de Fabian Ruiz para marcar. Completando lo que fue un primer tiempo de total dominio, los hombres de De la Fuente hicieron el 3-0 cuando Torres remató a puerta vacía tras un centro raso de Oyarzabal.

Buscando una respuesta temprana, Georgia creó una buena oportunidad cuando el centrocampista Anzor Mekvabishvili obligó al portero español Unai Simón a realizar una parada con un disparo desde larga distancia. Pero los visitantes pronto ampliaron su ventaja cuando Oyarzabal cabeceó a gol tras un centro de Torres.

Buscando y presionando por un quinto gol que no llegó, España concluyó una victoria convincente que prácticamente asegura su lugar en el Mundial, siendo muy poco probable que Turquía, el rival de la próxima semana, pueda superar su déficit de 14 goles cuando ambos equipos se enfrenten el martes.

GOAL califica a los jugadores de España desde el Boris Paichadze Dinamo Arena...