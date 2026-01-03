+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
BarcelonaGOAL/Getty

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Espanyol: ¡Dani Olmo y Robert Lewandowski al rescate! Los super-suplentes golpean tarde para sellar la victoria en el derbi mientras Joan García regresa para atormentar a su antiguo club

Barcelona amplió su ventaja a siete puntos en la cima de La Liga gracias a los goles tardíos de los suplentes Dani Olmo y Robert Lewandowski en una difícil victoria por 2-0 en el derbi catalán contra el Espanyol. También hubo dos paradas de clase mundial del ex portero del Espanyol, Joan Garcia, que ayudaron a asegurar los tres puntos en lo que fue un emocionante enfrentamiento en el Estadio RCDE.

La mejor oportunidad en las frenéticas etapas iniciales fue para los anfitriones cuando Roberto Fernández rompió la línea alta del Barça, pero su disparo fue demasiado cerca de Joan García, quien desvió el balón y, en escenas cómicas, el portero luego empujó a Gerard Martin al suelo para bloquear un tiro del veloz Pere Milla. Pero el momento destacado del primer tiempo fue una salvada de clase mundial de García, quien de alguna manera desvió un cabezazo de Fernandez por encima del travesaño cuando parecía dirigirse a la esquina superior.

Marcus Rashford soportó una noche desastrosa, luchando con su primer toque y pases mal colocados, luciendo muy fuera de ritmo en un partido jugado a un ritmo increíble y no fue sorpresa verlo reemplazado en el medio tiempo por Hansi Flick.

Y Flick luego hizo cambios drásticos que decidieron el juego. El entrenador del Barça trajo a Lewandowski, Olmo y Fermín López, y los tres fueron vitales para asegurar los tres puntos. López preparó a Olmo para un delicioso disparo que se curvó hacia la esquina superior derecha de la red con cuatro minutos restantes y Lewandowski selló la victoria momentos después con un sutil acabado para extender la ventaja del Barca en la parte superior de la tabla.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Estadio RCDE...

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Portero y Defensa

    Joan García (8/10):

    Fue una noche difícil por parte de los aficionados locales a su regreso, pero el ruido solo pareció inspirarlo. Hizo varias paradas excelentes, incluyendo una increíble a un cabezazo de Fernández.  

    Jules Koundé (7/10):

    Recorrió mucho terreno toda la noche, fue una presencia tranquila en defensa y hasta tuvo una buena oportunidad de marcar, pero su cabezazo fue bien detenido por Dmitrovic. 

    Pau Cubarsí (8/10):

    Se le pidió que pusiera el cuerpo en juego una y otra vez. Fue una presencia impresionante en la defensa, casi no cometió errores en toda la noche. 

    Gerard Martín (6/10):

    Estuvo ocupado toda la noche y tuvo que esforzarse al máximo vigilando las carreras de Fernandez y Exposito. Momento divertido cuando Garcia lo empujó. Sustituido justo después de la hora de juego, reemplazado por Pedri. 

    Alejandro Baldé (6/10):

    Otro que tuvo mucho trabajo en defensa, igualando las carreras de Dolan y lo hizo bien en un partido en el que estuvo bajo una gran presión. 

    • Anuncios
  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mediocampo

    Eric García (7/10):

    Desperdició una oportunidad maravillosa para marcar, pero su disparo desde apenas un par de metros fue bloqueado increíblemente por Dmitrovic. 

    Frenkie De Jong (7/10):

    Un esfuerzo encomiable, con apenas un segundo de tiempo con el balón en un mediocampo congestionado. Tuvo una oportunidad de marcar, pero su primer toque lo eludió y su esfuerzo de tacón fue bloqueado. 

  • FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-BARCELONAAFP

    Ataque

    Lamine Yamal (6/10):

    Siempre quiso el balón, pero no logró crear un momento decisivo. Fue una noche por debajo de la media para el superestrella de España, en comparación con sus altos estándares habituales. 

    Raphinha (5/10):

    Una noche apagada para sus estándares, mostró algunos toques precisos, pero no logró poner a prueba al portero. Su mejor esfuerzo fue un tiro libre de larga distancia que se fue muy desviado y fue sustituido en el minuto 64, reemplazado por Dani Olmo. 

    Marcus Rashford (4/10):

    Una noche desastrosa, los pases estuvieron fuera de lugar, su toque lo abandonó y fue sustituido al descanso, probablemente para evitarle más vergüenzas. Lamentable.

    Ferran Torres (5/10): 

    Tuvo muy pocas oportunidades en toda la noche, luchó por encontrar un camino a través de la defensa compacta del Espanyol. Sustituido en el minuto 64, Lewandowski entró en su lugar. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y Entrenador

    Fermín López (8/10):

    Entró para reemplazar al desafortunado Rashford en el descanso, y fue su toque y giro sensacional lo que creó el espacio para su pase a Olmo para el primer gol. Y fue su poderosa carrera la que creó el segundo también. 

    Dani Olmo (8/10):

    Entregó un momento de verdadera calidad, disparando un tiro impresionante desde el borde del área, directo a la esquina superior. Imparable. 

    Robert Lewandowski (8/10):

    Entró con poco menos de media hora restante, y aprovechó muy bien su oportunidad con segundos en el reloj, elevando el balón sobre el defensor para asegurar los tres puntos. 

    Pedri (7/10):

    Lleno de energía cuando entró. Mostró algunos toques elegantes y fue positivo en todo momento. 

    Hansi Flick (7/10):

    Estará encantado de que su equipo se haya llevado los tres puntos en un partido muy competitivo. Sus cambios en la hora marcaron la diferencia. 

Supercopa
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Primera División
Levante crest
Levante
LEV
Espanyol crest
Espanyol
ESP
0