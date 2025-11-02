Barcelona beat ElcheGetty Images/GOAL
Richard Mills

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Elche: ¡Marcus Rashford, firma ese contrato! El cedido del Manchester United marca de nuevo mientras Lamine Yamal supera el desamor con Nicki Nicole con un gol crucial

Marcus Rashford dio a Barcelona otra razón para ficharlo permanentemente con un gol en la victoria de su equipo por 3-1 sobre Elche el domingo. Después de los tempranos goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, el delantero inglés anotó un impresionante tanto para acabar con el intento de remontada del equipo visitante. Rafa Mir había dado esperanzas a los desfavorecidos en un partido muy competitivo de La Liga.

Los anfitriones tomaron la delantera en el noveno minuto cuando Alejandro Balde interceptó un pase errante, antes de preparar a Yamal, quien curvó un excelente remate a 10 yardas de distancia. Fue 2-0 tres minutos después cuando Torres aprovechó el pase perfecto de Fermin Lopez mientras el Barca anotaba con ambos de sus tiros a puerta.

Elche, que dependía del arquero cedido por el Barca, Iñaki Peña, para mantenerse en el partido, redujo su desventaja en el minuto 42 cuando Rafa Mir lanzó un delicioso disparo al rincón. Mir luego lanzó un excelente esfuerzo contra el travesaño a principios de la segunda mitad mientras los Blaugrana mantenían una ventaja escasa.

Pero Rashford, quien quiere convertir su préstamo en un movimiento permanente, calmó los nervios del Barcelona cuando disparó un tiro que entró tras rebotar en el travesaño poco después de la hora de juego para su segundo gol en La Liga. El resultado vio al conjunto catalán recortar la ventaja del líder de la tabla, el Real Madrid, a cinco puntos después de 11 partidos.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Estadi Olímpic Lluís Companys...

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Portero y Defensa

    Wojciech Szczesny (7/10):

    Continúa impresionando en la portería en lugar del lesionado Joan García. Hizo algunas buenas paradas de reflejo en momentos importantes del partido.

    Jules Koundé (6/10):

    El francés tuvo mucho trabajo con Mir, pero logró algunas intercepciones importantes en la defensa cuando fue necesario.

    Ronald Araújo (5/10):

    Hay que cuestionar su papel en el gol del Elche. Jugó a Mir en posición correcta en la línea de medio campo y luego no lo cerró lo suficientemente rápido cuando la ventaja del Barça se redujo.

    Eric García (6/10):

    Algunos de sus trabajos de cobertura sacaron a su equipo de problemas en un par de ocasiones. Pero también fue sorprendido fuera de posición en alguna ocasión.

    Alejandro Baldé (7/10):

    Mostró una tremenda explosión de velocidad para aprovechar un balón suelto y luego avanzar sobre la defensa del Elche, antes de asistir perfectamente a su compañero Yamal para el primer gol del Barcelona. Sin embargo, depende de su velocidad para sacarlo de problemas cuando está fuera de posición.

    • Anuncios
  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mediocampo

    Frenkie de Jong (6/10):

    El neerlandés no mostró la calidad que había exhibido a principios de esta temporada, pero ayudó a mantener el ritmo del centro del campo del Barça.

    Marc Casadó (6/10):

    Trabajó duro pero no ofrece la chispa y el estilo que brinda el lesionado Pedri.

    Fermín López (8/10):

    El centrocampista ofensivo en forma fue fundamental en el segundo del Barça al superar la defensa del Elche antes de lanzar un pase milimétrico al área pequeña para Torres. Realizó otra brillante asistencia para Rashford en la segunda mitad.

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    El adolescente, quien confirmó su ruptura con su novia Nicki Nicole esta semana, anotó su gol brillantemente y aunque mostró destellos de calidad, el extremo tuvo una salida bastante discreta para su equipo.

    Ferran Torres (7/10):

    Estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado para su quinto gol en La Liga de la temporada. Podría haber tenido más pero el portero Peña estuvo a la altura del exjugador del Manchester City.

    Marcus Rashford (7/10):

    El cedido del Manchester United merece un lugar en el once inicial del Barça en este momento, especialmente con Raphinha fuera por lesión. Aunque a veces dio un toque de más, anotó un elegante gol para poner el 3-1.

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y Entrenador

    Robert Lewandowski (5/10):

    El veterano no hizo mucho cuando reemplazó a Rashford.

    Gerard Martín (6/10):

    Sólido aunque poco espectacular cuando fue requerido.

    Dani Olmo (6/10):

    Tendrá que hacer mucho para usurpar a Lopez en este momento.

    Dro Fernández (N/A):

    Demasiado poco tiempo para causar impacto.

    Roony Bardghji (N/A):

    Entró en los últimos minutos del partido.

    Hansi Flick (7/10):

    Su equipo mereció la victoria, pero no lo tuvo todo a su favor contra el equipo visitante, que fue muy animado. Sus jugadores titulares hicieron el trabajo, pero sus suplentes no hicieron mucho.

Primera División
Getafe crest
Getafe
GET
Elche crest
Elche
ELC
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Alavés crest
Alavés
ALA