Barcelona Eintracht FrankfurtGetty
Gill Clark

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Eintracht Frankfurt: ¡Jules Koundé al rescate! Héroe inesperado asegura una gran victoria en la Champions League mientras el super-suplente Marcus Rashford impulsa la remontada

Jules Koundé fue el héroe inesperado para el Barcelona el martes en la Liga de Campeones. El Eintracht Frankfurt silenció el Camp Nou al tomar una ventaja sorpresiva en la primera mitad con un gol de Ansgar Knauff, pero fueron alcanzados después del descanso. Marcus Rashford fue el catalizador para los anfitriones, entrando desde el banquillo y asistiendo a Kounde para igualar 1-1 minutos después del descanso. Kounde luego aseguró la victoria con su segundo gol del partido tras un centro de Lamine Yamal.

El Barcelona ha tomado la costumbre de conceder el primer gol esta temporada y lo volvió a hacer en el Camp Nou a mitad del primer tiempo. Nathaniel Brown lanzó un excelente pase por encima de la defensa del Barça para encontrar a Knauff corriendo hacia el gol. El extremo logró deshacerse de Alejandro Balde y disparar por encima de Joan García en la portería del Barcelona para dar al Eintracht Frankfurt una ventaja sorprendente.

El equipo de Hansi Flick disfrutó de mucha posesión después del gol, pero lucharon por crear oportunidades claras, lo que no fue una sorpresa al ver que el técnico alemán ajustó su equipo en el descanso del medio tiempo. El ineficaz Fermin López fue reemplazado por Rashford mientras Flick buscaba más filo y amenaza en ataque.

El internacional inglés tuvo un impacto instantáneo después de ser jugado por Pedri por la izquierda. Rashford pudo haber ido a por el gol pero pasó el balón a Raphinha, quien solo pudo disparar descontroladamente sobre el larguero. Minutos después, realmente se sintió el impacto de Rashford para Frankfurt. El profundo centro desde la izquierda del cedido del Manchester United fue cabeceado por Kounde para hacer el 1-1.

Kounde pudo haber sido un goleador inesperado para el Barcelona, pero el internacional francés estaba celebrando de nuevo solo tres minutos después. Esta vez fue Yamal quien envió un centro desde el fondo para que Kounde adelantara al Barcelona. Los goles parecieron agotar la creencia del Frankfurt mientras el Barcelona dominaba el partido y aseguraba la victoria que mantiene vivas sus esperanzas de clasificación automática del grupo.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Camp Nou...

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Portero y Defensa

    Joan García (7/10):

    No pudo hacer mucho respecto al gol, pero manejó con confianza todo lo demás.

    Jules Koundé (8/10):

    Aún parece estar muy por debajo de su mejor forma, pero apareció con dos cabezazos cruciales para asegurar la victoria del Barcelona. También se convirtió en el primer jugador del Barca en anotar dos goles de cabeza en un partido de la Liga de Campeones.

    Pau Cubarsí (7/10):

    Parece mucho más feliz con Gerard Martin a su lado. Protagonizó un superbloqueo para evitar un gol a Frankfurt a mitad del segundo tiempo.

    Gerard Martín (6/10):

    Extendió una pierna, pero no pudo bloquear el pase a Knauff para el primer gol. Tuvo una gran oportunidad en la primera mitad que pasó justo por encima.

    Alejandro Baldé (6/10):

    Retrocedió desesperadamente junto a Knauff, pero no pudo evitar que abriera el marcador.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FRANKFURTAFP

    Mediocampo

    Eric García (6/10):

    Debería haber cerrado a Brown más rápidamente en el gol inicial, pero por lo demás realizó otra actuación sólida. Mucho mejor en la segunda mitad.

    Pedri (8/10):

    El jugador más elegante en el campo por bastante diferencia y ayudó a Barcelona a tomar el control del juego después del descanso.

    Fermín López (5/10):

    Parecía perdido en su regreso al equipo. Tuvo dificultades para conectarse con sus compañeros y su habitual amenaza de gol estuvo ausente. No fue sorpresa verlo sustituido en el descanso.

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    Parecía aislado en la primera mitad y perdió el balón en la jugada del gol de Frankfurt. Estuvo mejor después del descanso y consiguió una asistencia para que Koundé marcara el 2-1, pero recibió una tarjeta que lo deja fuera del próximo partido de la Liga de Campeones del Barça.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Anotó un gol temprano que fue anulado por fuera de juego, pero por lo demás ofreció muy poco. Fue sustituido por Ferran Torres justo después de la hora.

    Raphinha (6/10):

    De vuelta en el once inicial, pero nunca logró arrancar y fue sustituido al principio del segundo tiempo.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FRANKFURTAFP

    Suplentes y Entrenador

    Marcus Rashford (8/10):

    Marcó la diferencia desde el banco al descanso. Estuvo realmente activo durante todo el tiempo y consiguió una asistencia para Kounde. Pudo haber anotado él mismo, pero vio su disparo desviado por encima del travesaño.

    Ferran Torres (7/10):

    Aportó más energía e inventiva al ataque. 

    Frenkie de Jong (6/10):

    Entró para consolidar las cosas y ayudar al Barcelona a asegurar una victoria importante. No tuvo miedo de atacar el área.

    Andreas Christensen (N/A):

    Suplente tardío por Yamal.

    Roony Bardghji (N/A):

    Otro suplente tardío.

    Hansi Flick (7/10):

    Hizo cambios en su equipo que simplemente no funcionaron, ya que el Barça tuvo dificultades en la primera mitad. Tomó la decisión correcta al enviar a Rashford al medio tiempo, lo que ayudó a impulsar la remontada.

