Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Celta de Vigo: Robert Lewandowski lidera a los Blaugrana con un hattrick en la reducción de la brecha de La Liga con el Real Madrid, mientras que el asistente principal Marcus Rashford impresiona nuevamente

El Barcelona continuó desempeñando su papel como los animadores de La Liga al vencer al Celta de Vigo 4-2 el domingo, acercándose a tres puntos del líder Real Madrid. El Celta fue una amenaza constante en el contraataque, sorprendiendo continuamente a la alta defensa blaugrana, pero el trío atacante del Barça compuesto por Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Lamine Yamal demostró ser demasiado fuerte para los Celestes.

El partido comenzó a un ritmo frenético con ambos, Celta y Barcelona, intercambiando ataques, pero fueron los visitantes quienes asestaron el primer golpe. Conocido por lo espectacular, Fermin Lopez disparó un esfuerzo esperanzador desde fuera del área que golpeó el brazo extendido del ex compañero de equipo Marcos Alonso, ganando un penalti después de nueve minutos. Lewandowski no falló desde el punto, pero Celta respondería de inmediato cuando Sergio Carreira corrió desde su propia mitad y no falló en el mano a mano con Wojciech Szczesny.

El Barca siguió adelante y, después de 37 minutos, Rashford estuvo presente para proporcionar a Lewandowski su segundo del partido, el centro en giro del cedido del Manchester United encontró la bota del delantero polaco disparando bajo Ionut Radu en la portería del Celta. No obstante, la defensa visitante no pudo mantener la ventaja ya que cinco minutos después, un balón largo por encima permitió a Ferran Jutgla escabullirse más allá de Alejandro Balde, y su pase atrás a Borja Iglesias en el borde del área se coló en la esquina superior.

Con el primer tiempo llegando al tiempo de descuento, a Rashford se le entregó el balón, encontró un pequeño espacio por la izquierda, y, tras un desvío de Ilaix Moriba, encontró de manera no intencionada a Yamal en el segundo palo. Con su pie más débil, el adolescente disparó en el primer palo para poner nuevamente al Barcelona al frente.

Frenkie de Jong tomó el control después del intervalo para calmar el partido, con el holandés dictando en el medio del campo, y los visitantes comenzaron a intensificar antes de que Rashford enviara otro centro, esta vez desde un córner, y encontrara a Lewandowski, quien cabeceó para anotar su tercero. De Jong vio la tarjeta roja tras recibir una segunda amonestación en el tiempo de descuento, pero los catalanes, por lo demás, lograron terminar el partido con relativa facilidad.

GOAL evalúa a los jugadores del Barcelona desde Balaídos...

    Portero y Defensa

    Wojciech Szczesny (6/10):

    No pudo hacer mucho con los goles del Celta y tuvo una segunda parte tranquila.

    Eric García (6/10):

    Hizo buenas incursiones hacia adelante y se desempeñó bien en un papel menos natural como lateral derecho. 

    Ronald Araújo (6/10):

    Iglesias dominó la defensa del Barcelona, jugando con Araujo y su compañero durante gran parte del partido. El uruguayo mejoró a medida que avanzaba el juego y fue mucho más fuerte al final del partido.

    Pau Cubarsí (5/10):

    Totalmente fuera de ritmo para el primer gol del Celta y permitió al rival pasar en numerosas ocasiones.

    Alejandro Baldé (6/10):

    Bueno en ataque, pero mantuvo a Carreira en posición legal para el primer gol del Celta y fue sorprendido adelante en el segundo.

    Mediocampo

    Frenkie de Jong (8/10):

    Con el balón fue su habitual yo elegante y creció en el juego en la segunda mitad. Quizás culpable de mantener a Jutgla en juego para el segundo gol del Celta antes de ver la tarjeta roja en el tiempo de descuento.

    Dani Olmo (5/10):

    Fue llamado a última hora para reemplazar a Casado y parecía fuera de lugar en el centro del campo. Incluso después de mejorar tras el descanso, nada funcionó realmente para el mediocampista ofensivo.

    Fermín López (6/10):

    Mantuvo el balón y estuvo ordenado en la posesión, pero no brilló tanto como lo ha hecho recientemente. Ganó el primer penalti con un esfuerzo especulativo.

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Opacado por Rashford y Lewandowski en ataque, pero aún así consiguió su gol y jugó particularmente bien, incluso con el Celta doblando la marcación sobre él.

    Robert Lewandowski (10/10):

    No falló desde los 12 metros para poner al Barcelona por delante y produjo una volea clínica para hacer el 2-1. Un hermoso cabezazo guiado coronó una actuación completa del veterano delantero centro que mereció su hat-trick.

    Marcus Rashford (9/10):

    La estrella del espectáculo y ha continuado haciendo suyo el puesto de extremo izquierdo en ausencia de Raphinha. Otras dos asistencias lo llevan a la cima de los proveedores de La Liga, y fue central en gran parte del ímpetu atacante de los Blaugrana.

    Suplentes y Entrenador

    Andreas Christensen (N/D):

    Entró en los últimos cinco minutos del partido.

    Gerard Martín (N/D):

    Tuvo una breve aparición al final, pero el partido ya estaba ganado.

    Ferran Torres (N/D):

    Otro cambio tardío al que no se le dio suficiente tiempo para dejar huella.

    Marc Bernal (N/D):

    Entró en los últimos segundos tras la expulsión de De Jong.

    Hansi Flick (6/10):

    Sus tácticas de línea alta le costaron a Barcelona en varias ocasiones, pero estará satisfecho con la victoria. Curiosamente, no hizo ningún cambio hasta el final del partido.

