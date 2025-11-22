Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Athletic Club: ¡Bienvenido a casa, Barça! Robert Lewandowski marca su primer gol en el regreso al Camp Nou mientras que el doblete de Ferran Torres y el gol de Fermín López completan una cómoda victoria en el regreso de los blaugranas al legendario estadio

Hansi Flick claramente preparó a su equipo para atacar desde el principio en su regreso al Camp Nou, desplegando un equipo lleno de creatividad e ingenio ofensivo en ausencia de Gavi, Pedri y Frenkie de Jong. La táctica dio resultado desde el pitido inicial, con La Blaugrana creando varias oportunidades de gol en los primeros cinco minutos. Lewandowski abrió la cuenta de Barcelona en su renovado estadio, cuando su poderoso disparo de zurda se coló debajo de Unai Simon en el poste cercano.

El Athletic Club soportó una tarde frustrante frente a la portería. Un breve resurgimiento ofensivo hacia el final de la primera mitad podría haber resultado en un gol para los visitantes. La mejor oportunidad la tuvo Nico Williams, quien fue abucheado durante todo el partido. Sin embargo, su disparo rozó la red lateral.

Eso preparó a Barcelona para un golpe demoledor justo antes del descanso. Lamine Yamal lanzó a Torres tras la línea alta de los visitantes con un hermoso pase trivela. Nuevamente, Simon debería haber hecho más, ya que el disparo de Torres se deslizó debajo del número uno de España para duplicar la ventaja.

Fermín López sentenció el partido poco después del descanso. El Barça recuperó el balón en lo alto del campo, permitiendo al improvisado centrocampista Eric García la oportunidad de deslizar a su compañero de carrera dentro del área de los visitantes. Lopez deslizó el balón con calma ante la salida de Simon.

Momentos después, la tarjeta roja de Sanchet condenó a su equipo a unos tortuosos últimos treinta minutos, en los que disfrutaron de muy poco del balón. Con todos los jugadores del Barcelona avanzando para conseguir su nombre en el marcador y coronar un día histórico, fue Torres quien duplicó su cuenta en el tiempo de descuento. Nuevamente, fue Yamal quien actuó como proveedor, esquivando a varios jugadores del Bilbao antes de deslizar un pase milimétrico a los pies de Torres para que el extremo colocara el balón con frialdad en el fondo de la red.

Aquí está la valoración de jugadores de Barcelona por GOAL desde el Spotify Camp Nou...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎