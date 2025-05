Aprobados, suspensos, calificaciones, notas y 1x1 del Manchester United vs. Athletic Club de Bilbao: Bruno Fernandes, Casemiro y un polémico VAR arruinan el sueño de los Leones y ponen a los Red Devils a un paso de la final de la Europa League

Athletic Bilbao vs Manchester United

Maguire también se destacó, pero el United aprovechó una gran polémica decisión arbitral para lograr una victoria 0-3 en Bilbao.

El Athletic Club llama a su estadio la Catedral y todas las oraciones del Manchester United fueron respondidas al conseguir una victoria de ensueño por 0-3 en el partido de ida de la semifinal, lo que significa que ya están haciendo planes para la final.

El equipo de Ruben Amorim soportó un embate inicial, pero el United tomó la delantera cuando Casemiro anotó de cabeza tras una sorprendente y excelente jugada por la banda de un Harry Maguire en modo extremo imparable. Los visitantes pasaron de estar en una buena posición a un sueño cuando Dani Vivian derribó a Rasmus Hojlund y, después de que el árbitro no señalara nada, el VAR intervino, otorgándole al United un penalti y al defensor una tarjeta roja. Polémica por donde se mire: ¿el contacto de Vivian fue suficiente para derribar al delantero? ¿qué pasó con la mano previa de Garnacho? Todo a favor del United, que en esta Europa League está teniendo mucha suerte con los arbitrajes. Si no, que le pregunten a la Real Sociedad...

Bruno Fernandes convirtió el penalti y luego anotó de nuevo antes del medio tiempo, dejando al Athletic completamente atónito. El United decidió no ir por la yugular en la segunda mitad, pero lleva una gran ventaja de regreso a Old Trafford, la cual seguramente incluso este equipo caótico no podrá dejar escapar.

GOAL califica a los jugadores del Man United desde San Mamés...