Antony se derrumba en lágrimas durante una entrevista en vivo mientras el fracaso del Manchester United revela su angustia por ser excluido del 'partido más importante de la temporada'

Hablando con los medios después de la victoria del Real Betis sobre Utrecht, Antony dijo: “Sí, muy importante [victoria] — un partido difícil, pero sabíamos lo importante que era ganar en casa. Y siendo el partido antes del derbi, nos da aún más confianza. Y bueno, tres puntos muy importantes.”

Cuando se le preguntó sobre su tarjeta roja contra Girona, el brasileño agregó: “Bueno, para mí, fue un momento muy triste. Vengo de una tarjeta roja donde no hubo intención de nadie. Esta fue una semana muy dura."

Mientras se rompía en lágrimas, Antony continuó: "Sé que tenemos otro partido por delante, pero sé la importancia de ese. Me voy un poco triste, enfadado, porque quería estar allí el domingo. Jugando junto a mis compañeros. Para mí, es el partido más importante del año. No poder jugar en ese partido es muy duro para mí. Va a ser difícil — como dije, ha sido una semana muy dura, muy difícil. La suspensión me afectó un poco por lo importante que es el próximo partido. Me imaginaba jugando fuera de casa. No poder estar allí va a ser un poco difícil, pero como dije — estaré allí con mis compañeros, con alta energía, listo para ayudarles a conseguir los tres puntos.”