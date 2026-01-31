El jugador de 25 años ya tenía ocho goles y siete asistencias esta temporada antes de que el Feyenoord llegara a la ciudad en la última ronda de partidos de la fase de liga de la Europa League el jueves por la noche. Una vez más, tuvo el tipo de impacto ganador que le costó tanto lograr durante su tiempo en el Man Utd, marcando un sublime gol de apertura y más tarde asistiendo en el segundo de Betis en una victoria 2-1 sobre los gigantes holandeses.

Antony recogió el balón al borde del área en el minuto 17 antes de moverlo hacia afuera y lanzar un tiro perfectamente ajustado al interior de la red lateral. Luego se convirtió en proveedor poco después de la media hora de juego, terminando un característico regate serpenteante con un centro preciso que fue rematado de cabeza por Adbe Ezzalzouli. Feyenoord recortó distancias al final, pero el Betis se mantuvo firme para sellar un impresionante cuarto puesto en la fase de liga y clasificar a los octavos de final.