'Es una pena que no obtuviera el tercero' - Antony jugando con su 'corazón' y sintiéndose como en casa después de llevar al Betis a otra victoria en La Liga
Antony reflexiona sobre su doblete ganador en el partido
El extremo brasileño fue imparable en la primera mitad, anotando dos goles y proporcionando una asistencia para asegurar la victoria antes del descanso. Hablando con Estadio Deportivo después del partido, Antony expresó su satisfacción con el resultado, que mantiene al Betis firmemente en la lucha por un puesto de clasificación para la Liga de Campeones.
Antony fue el arquitecto de la victoria en el Estadio Benito Villamarín, desmantelando por sí solo la defensa del Mallorca en una sensacional racha durante la primera mitad. Abrió el marcador en el minuto 10 antes de duplicar su cuenta y la ventaja del Betis en el minuto 34. No terminó ahí, ya que tres minutos más tarde asistió a Abde Ezzalzouli para el tercer gol, prácticamente dando por concluido el partido en solo 37 minutos.
La actuación fue una muestra del talento que llevó al Manchester United a gastar 95 millones de euros (£82m/$111m) en él en 2022. El Betis dominó el encuentro, registrando nueve tiros a puerta contra uno del Mallorca, con Antony como claro punto focal de su ataque.
"Muy contento con el resultado, es muy importante," dijo Antony tras el partido. "Sabíamos lo importante que era el partido de hoy porque perder los tres puntos en casa contra el Atlético fue muy duro. Ahora, ganar en casa es muy importante para nuestra confianza. Seguimos adelante. Estoy muy feliz con los dos goles y la asistencia. Es una pena que no obtuve el tercero, pero es parte del juego."
'El portero lo hizo muy bien' - Extremo detalla hat-trick fallido
El joven de 25 años estuvo agonizantemente cerca de conseguir el balón del partido, encontrándose con una clara oportunidad de marcar su tercer gol. Sin embargo, el portero del Mallorca, Lucas Bergstrom, realizó una excelente parada para negárselo.
"Sí, tuve mucho espacio y lo controlé, pero el portero también lo hizo muy bien", reconoció Antony, reflexionando sobre la oportunidad perdida. "Creo que lo tocó con las yemas de los dedos, pero lo más importante son los tres puntos y mantener esta confianza".
Su capacidad para elogiar la parada del rival mientras inmediatamente centra la atención en la victoria del equipo destaca una madurez y una mentalidad de equipo que los aficionados del Betis han llegado a apreciar rápidamente.
'Estoy en casa' - Antony se abre sobre su felicidad en el Betis
Los comentarios del extremo serán música para los oídos de los fieles del Betis, ya que habló elogiosamente sobre su conexión con el club. Antony ha soportado un período difícil desde su traslado de alto perfil a Old Trafford, sin lograr ofrecer de manera consistente.
Este es su segundo período con el club español, habiendo llegado por primera vez temporalmente en enero de 2025. Después de regresar al Manchester United, se unió al Betis al comienzo de la temporada 2025-26 de forma permanente, ya que ahora su contrato expira en 2030, y el movimiento parece haberlo rejuvenecido.
"Muy feliz, todos saben el deseo que tenía en mi corazón," afirmó Antony apasionadamente. "Estoy muy feliz aquí, estoy en casa, estoy jugando mucho para todos los aficionados y todos ustedes."
'No es suerte, es trabajo': el brasileño atribuye su forma goleadora al entrenamiento
Los tres puntos fueron vitales para el equipo de Manuel Pellegrini, permitiéndoles recuperar el quinto lugar en la tabla de La Liga. El Betis ahora se sitúa con 19 puntos en 11 partidos, a solo tres puntos del Atlético de Madrid, que ocupa el cuarto lugar (22 puntos) y a cuatro del Villarreal en tercero (23 puntos).
La victoria proporciona la respuesta perfecta a su anterior derrota en casa contra el Atlético, un rival directo por la clasificación europea.
"Fue muy duro perder contra el Atlético en casa y por eso era tan importante ganar hoy y estar ahí arriba", explicó Antony. "Tenemos muchos partidos por delante; hay que ser pacientes, tomarlo partido a partido y seguir subiendo."
El doblete de Antony el domingo lleva su cuenta a cuatro goles en sus últimos tres partidos de liga, una racha de forma candente que está silenciando a los críticos que anteriormente cuestionaron su rendimiento. El extremo se apresuró a señalar que su nueva precisión clínica no es casualidad.
"Digo que es peligroso porque entreno mucho", dijo. "Practico la definición todos los días y no es suerte, es entrenamiento, es trabajo. Me siento muy feliz de marcar dos goles."
Esta dedicación a su oficio, combinada con el claro impulso emocional que ha recibido de su entorno en el Betis, está dando frutos en el campo.
¿Qué sigue para Antony y el Real Betis?
Para el Betis, la tarea inmediata es aprovechar este impulso. Están compitiendo en múltiples frentes, equilibrando su esfuerzo doméstico por un puesto entre los cuatro primeros con su campaña en la Europa League, donde Antony también ha contribuido con un gol y una asistencia en dos apariciones. Por ahora, el Betis y sus aficionados simplemente disfrutarán del resurgimiento de un jugador que una vez más está jugando con una sonrisa en el rostro y el "corazón" en la manga.
