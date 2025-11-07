¡Antony es intocable! El entrenador del Real Betis se niega a 'rotar' a la estrella brasileña debido a su 'gran forma' después de que el ex extremo del Manchester United los lleve a la victoria en la Europa League

El Betis está llamando discretamente la atención en Europa. Su victoria por 2-0 sobre el Lyon en La Cartuja los mantuvo invictos en la Europa League, colocándolos con ocho puntos en cuatro partidos y a un paso de la clasificación.

Si hay un jugador que simboliza la campaña europea del Betis, es Antony. Una vez una figura divisiva en el United, el extremo brasileño ha encontrado la redención en Sevilla. En solo siete apariciones en La Liga esta temporada, ha marcado cuatro goles y ha registrado una asistencia, aportando también contribuciones vitales en la Europa League con dos goles y una asistencia en tres partidos.

Pellegrini ha sido claro: el estado de forma actual de Antony lo hace intocable.

“Él y Abde [Ezzalzouli] están en gran forma, por eso los rotamos menos”, explicó el técnico del Betis. “Los jugadores no tienen problema en jugar los jueves y domingos. Ambos están inspirados y marcando goles. Estoy feliz con el rendimiento del equipo, porque podemos cambiar seis o siete jugadores y el equipo sigue igual.”

El reciente doblete de Antony contra el Mallorca, incluyendo un disparo de larga distancia y un elegante disparo curvado hacia la esquina lejana, mostró la confianza que una vez definió sus primeros días en el Ajax. Además, el hecho de que Antony se perdió la mayor parte de la pretemporada con el Betis y aún así puede encajar perfectamente y rendir a este nivel, proporciona más razones por las cuales Pellegrini lo considera un componente vital del once inicial.