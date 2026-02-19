Getty Images Sport
Antony dijo que aún necesita mejorar en muchos aspectos, según reveló Manuel Pellegrini, ya que la estrella del Real Betis lucha contra un problema de pubalgia
Problemas de pubalgia para el brasileño
Antony ha estado lidiando recientemente con molestias en la ingle, un problema que, a pesar de su persistencia, no le ha impedido tener un gran impacto en los últimos partidos de su equipo, con dos goles y dos asistencias en sus últimos cuatro encuentros. Sin embargo, el extremo está siguiendo ahora un programa de tratamiento estructurado bajo estrecha supervisión médica, ya que el club quiere asegurarse de que se recupere por completo y vuelva a estar en plena forma física antes de los próximos retos.
El veterano técnico chileno habló abiertamente sobre la evolución y el estado actual del delantero durante su aparición en La Pizarra de Quintana. Al abordar las expectativas que rodean al fichaje estrella, Pellegrini se mostró firme en cuanto al hecho de que el jugador de 24 años es, en esencia, un trabajo en progreso. «Es un jugador que tiene una cualidad importante y que aún tiene que desarrollarla más en muchos aspectos», señaló el entrenador, al tiempo que proporcionó información médica sobre la reciente ausencia del jugador en la alineación titular.
Aunque el aspecto táctico del juego de Antony sigue siendo objeto de escrutinio, Pellegrini reveló que una lesión específica es actualmente el principal obstáculo para el extremo. El exjugador del Ajax ha estado luchando contra un problema en la ingle que le ha impedido alcanzar su máximo rendimiento. Pellegrini confirmó el diagnóstico y afirmó: «Tiene algunos problemas de pubalgia, pero es un jugador muy centrado. Somos muy conscientes de lo importante que puede ser para nosotros».
Pellegrini reflexiona sobre la estabilidad a largo plazo
La conversación con el entrenador del Betis también abordó el contexto más amplio de sus seis años al frente del Benito Villamarín. Pellegrini llegó a un club en plena transformación y, desde entonces, lo ha convertido en una fuerza constante en La Liga. Actualmente ocupan el quinto puesto de la tabla y esperan superar al Atlético de Madrid para conseguir una plaza en la Liga de Campeones de la próxima temporada.
«Han sido seis años, afortunadamente, muy regulares, en los que quizá los objetivos del club no eran tan ambiciosos, porque cuando llegué había sido una temporada deportiva bastante mala, además de algunos problemas económicos importantes», dijo Pellegrini.
La filosofía de Pellegrini se basa en un trabajo diario que, en su opinión, ha transformado el ADN del club, como él mismo añadió: «No conformarse con lo que se hace, sino intentar inculcar una ambición y una exigencia día a día que nos ha permitido tener esta regularidad en estos años y seguir aspirando siempre a más».
La importancia de Isco y Fornals
Centrándose en su actual plantilla, el entrenador no dudó en elogiar el liderazgo de Isco, a quien ya había entrenado en el Málaga. A pesar de que el mediapunta se encuentra actualmente fuera de juego, su influencia sigue siendo enorme. «Creo que es el ídolo número uno del club por su compromiso, por su madurez como jugador y por su calidad», afirmó Pellegrini. «Con la madurez que tiene, creo que volverá al campo lo antes posible, trabaja muy duro y el equipo lo necesita mucho. Lo veo con la misma ambición y exigencia que cuando empezó, es un ejemplo para los jugadores jóvenes».
En ausencia de algunas figuras creativas clave, Pablo Fornals ha dado un paso al frente para cubrir el hueco en el último tercio del campo. Pellegrini destacó la versatilidad y la inteligencia táctica del exjugador del West Ham como componentes vitales del ataque del Betis. «Para mí es la posición más importante en el fútbol, siempre he intentado tener al menos un par de jugadores creativos, que son los que permiten a los delanteros marcar goles», dijo, y añadió sobre Fornals: «Afortunadamente, lo ha hecho muy bien y ha aportado una cuota de goles».
Exigiendo más al fútbol español
Por último, el entrenador centró su atención en la situación del fútbol en España, elogiando el nivel técnico y pidiendo más espectáculo. Expresó su convicción de que «España tiene en este momento la mejor selección del mundo» y «el mejor fútbol desde el punto de vista técnico». Sin embargo, cree que la liga debe hacer más para desalentar las pérdidas de tiempo y las lesiones simuladas, con el fin de mejorar el producto para el público.
Pellegrini concluyó: «Creo que la calidad futbolística rebosa en La Liga, ahora falta el espectáculo, en el sentido de no engañar, de jugar más tiempo, de no estar solo orientados al resultado, sino que a través del juego sea una actividad atractiva. No busco objetivos futuristas, sino objetivos presentes. Esperemos ver un Betis similar al que hemos visto en los últimos años y siempre con la ambición de dar un paso más».
