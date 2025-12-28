Rudiger, quien pasó cinco años en el Chelsea y ganó varios galardones, incluido un título de la Liga de Campeones, dejó Stamford Bridge por el Real Madrid en 2022. Sin embargo, el defensor alemán podría considerar regresar a su antiguo club, ya que los Blues han mostrado interés en traer de vuelta al defensor estrella el próximo verano, según Diario AS.

El informe añade que los actuales campeones de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain, también están interesados en fichar al experimentado central, mientras que el Galatasaray también está atento a la situación de Rudiger en el Madrid.

Aparte de las ofertas de Europa, Rudiger también es buscado en Arabia Saudita, ya que los gigantes de la Saudi Pro League Al-Nassr y Al-Hilal están planeando movimientos para llevar al defensor alemán a Oriente Medio el próximo año.

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén análisis de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!