Getty/GOAL
Antoine Semenyo comparado con otro Cristiano Ronaldo o David Beckham para el Manchester United mientras los Red Devils consideran unirse a la carrera de transferencia por el astro de Bournemouth de £65 millones
Cláusula de Semenyo: Traspaso probable en enero para la estrella del Bournemouth
Parece inevitable que Semenyo se mueva antes de que se cierre la ventana de invierno de 2026, ya que hay una cláusula de rescisión en su contrato que puede ser activada por cualquier miembro de su lista cada vez mayor de pretendientes.
Se informa que el Manchester City está liderando la búsqueda de un poderoso delantero que anotó 13 goles la temporada pasada y tiene otros nueve en su haber esta temporada. Al Liverpool también se le ha atribuido interés en medio de la incertidumbre que rodea el futuro de Mohamed Salah en Anfield.
- AFP
Iconos del extremo: Semenyo comparado con Ronaldo, Beckham y Giggs
Yorke es, sin embargo, de la opinión de que United debería hacer todo lo posible para traer otro emocionante extremo a Old Trafford. El ganador del triplete en 1999 ha dicho a PokerScout: “Antoine Semenyo es probablemente uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador, en la Premier League en este momento en términos de lo que está haciendo, y teniendo en cuenta el equipo para el que realmente juega.
“Si fuera a jugar con mejores equipos, mejores jugadores, su potencial sería enorme. Hay una razón por la que todos los equipos grandes están interesados, por su consistencia y lo que ha estado haciendo.
“Para el Manchester United, haría que los aficionados se levantaran de sus asientos, creo que es un jugador excepcional. ¿Va a encajar allí? ¿Qué va a aportar al equipo del United? Creo que podría llevar el balón arriba en el campo, para aliviar a los defensores.
“Creo que sería un movimiento significativo desde el punto de vista del entrenador. A lo largo de los años, cuando el United siempre ha jugado, han tenido jugadores que llevan el balón alto en el campo, lo que alivia a los defensores, Semenyo puede hacer eso.
“Ha sido clave para el éxito del United a lo largo de los años. Andrei Kanchelskis, Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Antonio Valencia, ese tipo de jugadores siempre consiguen el balón, lo llevan muy alto y profundamente en el campo rival. Eso es lo que aportaría además de goles y su creatividad. Creo que será un jugador excepcional, pero no como carrilero.
“Dónde Ruben Amorim quiere que juegue tendrá un gran impacto en su decisión. Si yo fuera él. No voy a jugar como carrilero, quitando mi habilidad para crear. Sugeriría una conversación inicial, pero ciertamente es un jugador que no solo United, sino City y todos los demás querrían tener en su equipo en este momento.”
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén adelantos expertos, predicciones basadas en datos y perspectivas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Interés saudí: ¿Permanecerá Fernandes en Old Trafford?
Mientras Yorke pide al United que refuerce sus filas, también espera que el personal clave pueda ser retenido. El capitán del club, Bruno Fernandes, continúa viendo preguntas sobre su futuro, en medio del interés de la Pro League Saudí, pero la calificación a la Liga de Campeones podría convencer al mediocampista portugués de quedarse.
Yorke agregó: “Bruno Fernandes ha sido sin duda el talismán del club de fútbol durante los últimos cinco años. Marcus Rashford, en su mejor temporada, marcó más de 30 goles, pero Bruno siempre ha sido un jugador importante.
“El United siempre ha tenido muy buenos jugadores de ataque y Bruno ha encajado sin lugar a dudas. Ha sido increíble para el equipo de fútbol durante los últimos cinco años aproximadamente. Fue resistente al no querer irse a Arabia Saudita, creo que es bueno que el entrenador lo respalde en ese momento. Ha resultado ser la decisión correcta desde el punto de vista del Manchester United.
“Me pregunto si la mentalidad de Bruno es más positiva ahora, ya que sumaron a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha al equipo, lo que les da un poco más de fuerza de ataque. ¿Son un equipo mucho mejor de lo que eran? Han mejorado un poco, con [Benjamin] Sesko también. Creo que los jugadores de ataque siempre han sido buenos. Es sólo la parte media hacia atrás la que creo que aún pueden mejorar. ¿Reducirían la brecha? ¿Ganarían algo con Rubén Amorim de cara a la próxima campaña? Sigo pensando que hay trabajo por hacer.
“Me gustaría pensar que Bruno mirará toda la temporada al finalizar el año. Creo que permanecerá allí, pero si el United cae y no logra clasificar para la Liga de Campeones, creo que eso cambiará toda la dimensión de lo que él piensa. Al final de la temporada, Bruno tiene que encontrar lo que es mejor para él y tiene que alcanzar ese objetivo.”
- Getty Images Sport
Próximos partidos del Man Utd: Viaje a Leeds es el siguiente para los Diablos Rojos
El United está actualmente en la sexta posición de la Premier League, con la consistencia aún siendo esquiva. Fueron mantenidos a un decepcionante empate 1-1 por los Wolves, que se encuentran en el último lugar la última vez, lo que llevó a que se hicieran más preguntas sobre Amorim, y necesitan desesperadamente una actuación positiva en su primer partido de 2026 contra sus antiguos adversarios Leeds el domingo.
Anuncios