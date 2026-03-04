Antoine Griezmann echa sal en la herida del Barcelona con una publicación salvaje en las redes sociales tras la clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey

El ganador de la Copa del Mundo compartió una conmovedora imagen de sí mismo erguido mientras dos jugadores del Barcelona aparecían consternados en el campo tras su eliminación. No fue solo la imagen lo que causó revuelo, sino el pie de foto específico que eligió para acompañarla. El francés preguntó directamente a sus seguidores: «¿Es esta foto demasiado dura?».

La frase era una referencia deliberada a la temporada pasada. Tras la victoria sobre el Atlético, las cuentas oficiales del Barça publicaron una imagen de los jugadores de Flick celebrando con un Griezmann visiblemente decepcionado en primer plano, utilizando exactamente el mismo pie de foto. Al reciclar las propias palabras del Barcelona tras su eliminación, el internacional francés le dio la vuelta a la tortilla a su antiguo equipo para dar la última palabra en su momento más bajo.