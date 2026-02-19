Getty Images Sport
Ange Postecoglou revela que Cristian Romero «asustaba» a los jugadores del Tottenham en los entrenamientos, pero elogia al capitán como un «ganador»
La intensidad del argentino en los entrenamientos
El ex entrenador de los Spurs, Postecoglou, ha hablado abiertamente sobre la intimidante presencia de Romero en el campo de entrenamiento del club. El ganador de la Copa del Mundo ha sido a menudo criticado por su historial disciplinario y su estilo de juego agresivo durante los partidos, habiendo recibido ocho tarjetas amarillas y dos rojas en la Premier League en lo que va de temporada. Más recientemente, recibió una tarjeta roja directa en la derrota por 2-0 ante el Manchester United. Fue expulsado justo antes de la media hora de juego por una falta sobre Casemiro. Como resultado, ahora se le ha impuesto una sanción de cuatro partidos.
Sin embargo, Postecoglou reveló que esta «tensión» es típica del carácter del defensa, incluso a puerta cerrada en Hotspur Way. El técnico australiano admitió que el enfoque pragmático de Romero a menudo pone nerviosos a sus compañeros durante los entrenamientos semanales. En lugar de verlo como algo negativo, Postecoglou acepta la fricción y afirma que la mentalidad de élite del central es precisamente lo que el club necesita para pasar de ser aspirante al título a campeón.
«Me gusta, tío, y juega de forma agresiva, pero realmente asusta a la gente en los entrenamientos», declaró Postecoglou a The Overlap. «Me gusta cómo habla. Ahora bien, ¿se pasa de la raya? Sí, lo hace. A veces se pasa de la raya en los entrenamientos y los entrenadores dicen: "Oh, ya sabes". Yo les digo: "Bueno, decís vosotros. Yo no se lo voy a decir"».
- Getty Images Sport
Aprovechando el fuego ganador del campeonato
La firme defensa de Postecoglou del internacional argentino pone de relieve la importancia de los «ejecutores» en el fútbol moderno. Estableciendo comparaciones con el legendario capitán del United Roy Keane, el entrenador argumentó que contar con un jugador que sea realmente temido por los rivales y respetado por sus compañeros es un requisito previo para cualquier equipo con serias aspiraciones de ganar títulos.
El técnico recordó cómo la negativa de Romero a dejarse intimidar desempeñó un papel fundamental en el éxito del Tottenham en la Europa League. Señaló que la guerra psicológica del defensa comienza mucho antes del pitido inicial, y citó un caso concreto en el que Romero impuso su dominio sobre el Manchester United durante la preparación de una final de alto riesgo.
«¿Preferirías tener a Roy en tu equipo o en el contrario? Nunca hubiéramos ganado esa final sin Romero», explicó Postecoglou. «Antes del saque inicial, llevó a nuestro equipo al campo del Manchester United para la charla porque nuestros aficionados estaban en ese extremo. No le da miedo nada, amigo. Es un ganador. Me encantan los ganadores».
El factor miedo y las expectativas de la élite
«Le respetan enormemente, le temen, ya sabes, nadie quiere [caerle mal]», afirmó Postecoglou al hablar de la actitud de los compañeros de Romero hacia él. Destacó que, aunque Romero es una figura popular en el vestuario, sus compañeros son muy conscientes de las consecuencias de bajar el nivel de exigencia cuando están con él.
«Pero esa mentalidad es necesaria en un grupo. Ahora bien, ¿cómo se controla eso? Hay que aprovecharlo, esperar que él [no se pase de la raya]. Hay que recordar que su existencia no se limita al Tottenham. También es jugador de la selección argentina. Ha ganado un Mundial.
Se codea con jugadores como [Enzo] Fernández y [Emi] Martínez, y piensa: "Ellos fichan jugadores, ¿por qué nosotros no?", añadió Postecoglou.
- AFP
Liderando la defensa del club y del país
Romero sigue siendo el corazón de la defensa del Tottenham, que continúa luchando por mantenerse alejado de los puestos bajos de la tabla, ya que actualmente ocupa el decimosexto lugar y solo tiene cinco puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Su liderazgo en el campo se considera insustituible, especialmente ahora que el club se enfrenta a un calendario muy exigente, que incluye la Liga de Campeones y las competiciones nacionales.
El defensa también estará pendiente de sus compromisos con Argentina, donde sigue siendo un titular clave para Lionel Scaloni. Mantener su forma física y equilibrar su estilo de juego de alta intensidad será clave para garantizar que siga estando disponible para los Spurs y la próxima campaña de Argentina en la Copa del Mundo de 2026.
El Tottenham vuelve a la acción en la Premier League este fin de semana, cuando se prepare para enfrentarse al Arsenal en el Emirates Stadium en el derbi del norte de Londres el domingo, pero tendrá que hacerlo sin su defensa sancionado.
