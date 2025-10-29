Andriy Lunin, portero del Real Madrid, suspendido por tarjeta roja por su papel en la intensa pelea en la victoria del Clásico contra el Barcelona
El Clásico caliente termina en caos
Fue un caos en el Bernabéu el domingo por la noche cuando el El Clásico de alta tensión terminó en una pelea acalorada que involucró a jugadores de ambos banquillos. Lo que comenzó como una celebración de Vinicius justo frente al banquillo del Barça rápidamente se convirtió en un altercado que necesitó seguridad para calmar las cosas. El segundo portero de Los Blancos, Lunin, que ni siquiera estaba en el campo, se vio atrapado en medio de todo. El ucraniano corrió desde el banquillo para confrontar a los jugadores del Barça y tuvo que ser retenido por sus compañeros. Jugadores como Jude Bellingham, Dani Carvajal y Thibaut Courtois también fueron vistos intercambiando palabras con Lamine Yamal, quien tampoco se contuvo. Sin embargo, solo Lunin fue expulsado por el árbitro Soto Grado.
- Getty Images Sport
Lunin recibió una sanción de un partido tras la pelea en El Clásico
La tarjeta roja de Lunin ha resultado en una suspensión de un partido, confirmada por el Comité Disciplinario de la Federación Española de Fútbol (RFEF) el martes. El informe oficial del árbitro indicó que Lunin fue expulsado "por abandonar su banquillo hacia el banquillo contrario con una actitud agresiva, teniendo que ser retenido por sus propios compañeros.”
El Real Madrid apeló la decisión ya que consideraron que la sanción era severa, pero el comité respaldó la versión de los hechos del árbitro, calificándola como una infracción menor de conducta deportiva.
La suspensión mantendrá a Lunin fuera por un partido. Sin embargo, los Blancos tienen la opción de apelar nuevamente si desean llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Mientras tanto, ninguno de los otros jugadores involucrados, incluidos Vinicius, Carvajal, Bellingham y Yamal, enfrentaron más acciones.
El Real Madrid se rió al último después del comentario previo al partido de Yamal
Antes de que el Clásico comenzara, la estrella adolescente del Barcelona se había burlado de Madrid, afirmando que se quejan todo el tiempo. Según informes, sus comentarios provocaron enojo en el vestuario del Madrid, que quería darle una lección al joven extremo en el campo. No hace falta decir que esas palabras de Yamal volvieron para perseguirlo. El prodigio del Barca tuvo dificultades para hacer un impacto en el Bernabéu, logrando solo dos tiros y creando un par de oportunidades mientras la defensa del Madrid lo mantenía en silencio.
Kylian Mbappe abrió el marcador para los Blancos en el minuto 22 antes de que Fermin Lopez empatara para los visitantes. Pero el gol de Bellingham justo antes del descanso resultó ser el ganador. El fallo en el penalti de Mbappe en la segunda mitad no le costó a los anfitriones, ya que lograron una victoria. Los jugadores del Madrid, incluido el capitán Carvajal, se aseguraron de responder a Yamal después del partido, lo que llevó a una mayor escalada entre los dos equipos.
Además de la pelea, la victoria del Madrid se vio eclipsada por la furiosa reacción de Vinicius a su sustitución en la segunda mitad. El brasileño desde entonces ha pedido disculpas a sus compañeros y a los aficionados del club, aunque no mencionó al entrenador Xabi Alonso en el comunicado que publicó en las redes sociales el miércoles.
Antes de eso, intentó explicar la naturaleza explosiva del partido, diciendo: "Así es el Clásico; hay muchas cosas que suceden dentro y fuera del campo. Intentamos mantener el equilibrio, pero eso no siempre es posible. No queríamos ofender a nadie, ni a los jugadores jóvenes ni a los aficionados."
- Getty Images Sport
El Madrid se despega en la cima de La Liga
La victoria puso a los Blancos cinco puntos por delante en la cima de La Liga, con nueve victorias en sus primeros 10 juegos. Mientras tanto, los campeones defensores están persiguiendo detrás con siete victorias. Con el polvo aún por asentarse del Clásico, ambos gigantes españoles ahora centran su atención de nuevo en la acción de la liga. El Madrid recibirá al Villarreal más tarde esta semana sin Lunin, quien se esperaba que estuviera en el banco, ya que buscan mantener su fuerte forma. Mientras tanto, el Barcelona se enfrentará al Elche el domingo, con la esperanza de cerrar la brecha en la cima.