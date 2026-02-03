Andrés Iniesta respalda a Lamine Yamal y revela sus planes de ser entrenador

En el panteón de los grandes del Barcelona, pocas voces pesan tanto como la de Andrés Iniesta. Mientras los catalanes lideran la lucha por el título de LaLiga, Lamine Yamal se ha consolidado como el rostro de la nueva era del club, soportando un nivel de presión que aplastaría a la mayoría de jugadores experimentados, y mucho menos a un adolescente. El graduado de La Masía se ha convertido en el eje creativo del equipo, deslumbrando a los seguidores del Camp Nou con una combinación de audacia y precisión técnica que inevitablemente invita a comparaciones con las leyendas del pasado.

Aunque expertos y aficionados lo han coronado rápidamente como la próxima superestrella global, la validación desde dentro del sanctasanctórum del club sigue siendo uno de los indicadores más reveladores de la trayectoria de un jugador. Iniesta, quien definió una era de dominio junto a Xavi y Lionel Messi, ha seguido de cerca cómo el joven de 18 años rompe récords y desafía la lógica. El campeón del mundo está convencido de que Yamal no es solo un talento pasajero, sino una fuerza generacional con el potencial de inscribir su nombre junto a los mejores de la historia, siempre que mantenga su hambre y disciplina.