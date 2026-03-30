Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha revelado que el exjugador de la Juventus Danilo formará parte de la convocatoria para el Mundial: «Un jugador muy importante, no solo dentro del campo, sino también fuera de él». El exentrenador del Milan tiene las ideas claras en general sobre toda la convocatoria de Brasil para Estados Unidos, Canadá y México, que se hará oficial el 18 de mayo.
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Ancelotti: «La convocatoria de Brasil ya está decidida, Danilo estará ahí»
LAS DECLARACIONES
«Danilo es un jugador muy importante, no solo dentro del campo, sino también fuera de él. Danilo estará sin duda en la lista definitiva de 26 porque me gusta. Su carácter, su personalidad, su estilo de juego. Puede jugar en todas las posiciones defensivas. Danilo estará entre los nueve defensas. Ahora tenemos una idea muy clara, tengo la alineación bastante definida para el primer partido, y también la alineación bastante definida para la lista definitiva. A veces me canso de hablar de cosas de las que ya he hablado».