Getty Images Sport
Traducido por
Álvaro Morata responde a la advertencia de Cesc Fábregas de que debería «cambiar de profesión» tras la tarjeta roja recibida en la sorprendente derrota del Como ante la Fiorentina
Fábregas no se anda con rodeos tras la locura de Morata
El internacional español, justo antes de la hora de juego del partido del sábado, con su equipo en busca del gol del empate. Fue amonestado en los últimos compases tras un forcejeo con Rolando Mandragora, del Fiorentina, pero un minuto después fue expulsado por golpear con la cabeza a Luca Ranieri en un incidente fuera del balón, para gran frustración de su entrenador.
Fábregas cuestionó abiertamente la madurez de su delantero más experimentado. El técnico del Como, que esperaba que el exjugador del Real Madrid y del Chelsea diera ejemplo a sus compañeros más jóvenes, se quedó furioso. Sugirió que el delantero podría estar en la profesión equivocada si no es capaz de manejar las artimañas de los defensas de la Serie A sin perder los nervios, y afirmó que «la provocación es parte del fútbol».
«Espero mucho más de un jugador experimentado como él. Sin embargo, no podemos poner excusas y no podemos permitir que lo que hacen otras personas en el campo nos afecte», declaró a DAZN.
- Getty Images Sport
El delantero admite su error en medio de la tormenta en las redes sociales.
Tras permanecer en silencio durante varias horas, Morata recurrió a Instagram para abordar la polémica y la dura reprimenda pública de su entrenador. El delantero pareció aceptar la culpa por su falta de disciplina, reconociendo que había dejado que sus emociones se apoderaran de él. Sin embargo, su mensaje también contenía un tono desafiante con respecto a las críticas que está recibiendo.
«Una vez más, he cometido un error», publicó. «Una vez más, me he topado con ese ruido constante en el que todo vale, en el que expresar una opinión parece más importante que pensar, y en el que hablar tiene menos peso que el eco que genera. Adelante, trabajando y luchando como siempre he hecho».
Consecuencias costosas y pérdida de impulso
El momento en que se produjo la tarjeta roja no pudo ser peor para el ambicioso club italiano, que actualmente lucha por asegurarse un puesto entre los seis primeros. Más allá de la pérdida inmediata de puntos, la suspensión supone un quebradero de cabeza táctico para el cuerpo técnico. El lapsus de autocontrol de Morata significa que será suspendido para el próximo enfrentamiento contra el AC Milan, el club del que técnicamente está cedido, lo que obliga al Como a reorganizar su ataque para un partido importante.
Este golpe disciplinario es especialmente frustrante, ya que se produce justo cuando Morata parecía estar recuperando su mejor nivel tras un largo periodo de inactividad. Recientemente había celebrado su primer gol de la temporada contra el mismo rival en la Coppa Italia, un gol que describió como «uno de los más importantes de mi vida», ya que supuso el final de una difícil lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante 100 días. Sin embargo, la buena voluntad generada por ese emotivo regreso se ha evaporado rápidamente tras su crisis al final del partido.
- Getty Images Sport
Mirando hacia San Siro
Con un calendario apretado, el Como tiene poco tiempo para lamentarse por la derrota o el error individual de Morata. La ausencia del delantero dejará un vacío importante en sus opciones ofensivas, pero el equipo debe pasar página inmediatamente. Fábregas sigue centrado en seguir adelante y destaca que su equipo debe mostrar más «ganas» y «energía» si quiere mantener su posición en la liga y recuperarse de este revés.
Para Morata, sin embargo, los próximos días los pasará viendo los partidos desde la grada en lugar de influir en el juego sobre el terreno de juego. Tendrá mucho tiempo para reflexionar sobre una advertencia que ha resonado en toda la primera división italiana. Mientras sus compañeros salen al emblemático San Siro sin él, el español debe decidir cómo responderá al reto de su entrenador de endurecerse y canalizar su agresividad de forma más eficaz.
Anuncios