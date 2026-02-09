"Está en camino" - Álvaro Arbeloa respalda a Kylian Mbappé para superar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Mientras Mbappé busca ser él mismo en España y esquiva las inevitables comparaciones con Cristiano Ronaldo, CR7 ha aconsejado al campeón del mundo que se inspire en la forma en que él supo rendir bajo los focos más intensos, con la confianza necesaria para triunfar en el Real Madrid.

El cinco veces ganador del Balón de Oro profundizó en su reflexión al ser consultado sobre qué consejo le daría al atacante francés, que ahora porta el dorsal 10 y llegó al club blanco más como extremo izquierdo que como delantero centro.

“Jugar como ‘9’ complica un poco las cosas para Mbappé, porque en mi opinión no es su posición natural”, explicó. “No es que no sepa hacerlo, es que no es donde se siente más cómodo.

“Si yo estuviera en el Real Madrid, le enseñaría a jugar como delantero centro, como hice yo. Yo tampoco era un ‘9’ al principio: jugaba por la banda y con el tiempo me adapté. Kylian no debería ser un delantero centro típico. Si estuviera en su lugar, jugaría más o menos como jugaba yo en esa posición”.

Mbappé ya ha conquistado la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental con el Real Madrid, pero todavía persigue su primer título doméstico. El equipo dirigido por Arbeloa se encuentra actualmente a solo un punto del Barcelona en LaLiga, en una pelea que promete emoción hasta el final.