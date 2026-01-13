Álvaro Arbeloa marca distancia de José Mourinho tras asumir el mando del Real Madrid

El Real Madrid se encuentra actualmente a cuatro puntos del Barcelona en lo alto de LaLiga, mientras que ocupa el séptimo lugar en la clasificación de la Champions League tras las derrotas frente a los clubes de la Premier League, Liverpool y Manchester City. Aun así, Arbeloa mantiene la convicción de que el equipo puede cerrar la temporada en lo más alto.

“Tenemos toda la temporada por delante y estamos en una gran posición en todas las competiciones”, afirmó. “En eso me centro: en tener a todos disponibles, conocernos y trabajar juntos. Lo más importante son los jugadores, que sean felices y disfruten en el campo. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tenemos la ambición de competir por todo”.

El técnico también subrayó la mentalidad ganadora del club: “Este club se trata de ganar, ganar y volver a ganar. Está en nuestro ADN y es lo que nos ha llevado a llenar las vitrinas de trofeos. Como jugador recibí esos valores en el vestuario; es lo más importante. Ese es mi trabajo, mi obsesión, y lo viviré cada día”.

Arbeloa debutará al frente del Real Madrid este miércoles, cuando el equipo visite al Albacete en la Copa del Rey.