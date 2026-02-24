Goal.com
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg
Álvaro Arbeloa insta a la UEFA a «dar un golpe» contra el racismo, mientras el entrenador del Real Madrid apoya a Vinicius Jr. ante una acusación de racismo «injustificable»

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha lanzado un desafío a la UEFA, exigiendo que el organismo rector del fútbol europeo tome medidas decisivas tras el presunto abuso racial contra Vinicius Junior. Según se informa, la superestrella brasileña fue objeto de insultos por parte del centrocampista del Benfica Gianluca Prestianni durante el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones de la semana pasada, que se detuvo durante diez minutos tras el incidente. Antes del partido de vuelta en el Bernabéu, Arbeloa insistió en que ya ha pasado el momento de los gestos vacíos y pidió una investigación significativa sobre el incidente.

  • Arbeloa pide medidas a la UEFA

    El técnico blanco se refirió abiertamente al carácter simbólico de las anteriores campañas contra el racismo, sugiriendo que la situación actual supone una prueba de fuego para el organismo rector. En declaraciones a los periodistas en Valdebebas, Arbeloa afirmó: «Tenemos una gran oportunidad para marcar un punto de inflexión en la lucha contra el racismo». La UEFA, que siempre ha sido una defensora de esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de hacer algo más que dejarlo en un eslogan o en una bonita pancarta antes de los partidos. Y esperemos, o más bien, yo espero, que aprovechen esta oportunidad.

    Como hemos dicho, como he dicho... jugar a un alto nivel, ofrecer un gran rendimiento. En hacer las cosas bien en el campo y ofrecer un gran rendimiento para poder ganar el partido. Eso es en lo que más nos centramos. Ahí es donde ponemos toda nuestra energía y esfuerzo. Y eso es lo que queremos ver mañana. El resto, obviamente, no es asunto nuestro. O, al menos, no nos corresponde a nosotros tomar ese tipo de decisiones. Eso es cosa de la UEFA».

    Vinicius sigue concentrado a pesar de la polémica de Lisboa

    A pesar de la tormenta que rodea al partido en Lisboa, donde Vinicius marcó un impresionante gol de la victoria antes de que se produjera el supuesto abuso, Arbeloa confía en que su talismán no se distraerá. El jugador de 25 años se ha mantenido firme ante los repetidos casos de discriminación a lo largo de su carrera en España. 

    «Lo está haciendo muy bien, muy bien. Está muy ilusionado y, como tú dices, muy motivado para este tipo de partidos», afirmó Arbeloa. «La verdad es que, desde que llegué, está rindiendo a un nivel excepcional; ha cambiado el rumbo de los partidos, que es lo que cualquier entrenador quiere, tener a un jugador como Vinicius Junior en el campo. Nuestro objetivo es sacarle el máximo partido. Queremos que tenga oportunidades en el campo para que pueda demostrar todo su potencial. Y además es... un tipo muy importante en el vestuario, con mucho carácter. Es un líder, y necesitamos que mañana vuelva a disfrutar y haga otro gran partido».

    Prestianni ya ha recibido una suspensión provisional y podría ser sancionado con al menos 10 partidos si se le declara culpable de proferir insultos racistas mientras se tapaba la boca con la camiseta para evitar que le leyeran los labios.

  • Courtois responde a la justificación de Mourinho

    La tensión entre los dos clubes se ha intensificado por los comentarios del entrenador del Benfica, José Mourinho, quien pareció criticar la celebración de Vinicius tras el partido de ida. Sin embargo, el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, no estaba de acuerdo y rechazó cualquier intento de relacionar las payasadas en el campo con el supuesto abuso. Courtois reflexionó sobre la situación diciendo: «No creo que podamos justificar el supuesto racismo por una celebración».

    Arbeloa se hizo eco de este sentimiento y reforzó la postura del club de que la conducta del brasileño es irrelevante para la gravedad de la ofensa: «Vini marcó un gol precioso, un gol fantástico, y nada de lo que pueda hacer o haya hecho en el campo justifica un acto de racismo. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora. Para mí, eso es lo más importante. No hay nada que justifique un acto de racismo».

    Batalla por los octavos de final de la Liga de Campeones

    En el terreno de juego, el Real Madrid está centrando todos sus esfuerzos en la tarea que tiene entre manos, mientras se prepara para defender su estrecha ventaja de 1-0 y asegurarse una plaza en los octavos de final de la Liga de Campeones. Los blancos regresan este miércoles al Santiago Bernabéu para disputar un partido de vuelta de alto riesgo contra el Benfica, sabiendo que un solo despiste podría echar por tierra el trabajo realizado en la reñida victoria de la ida en Lisboa.

