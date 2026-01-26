Getty
Álvaro Arbeloa envía mensaje a Trent Alexander-Arnold y desata rumores sobre su futuro en el Real Madrid
Lesiones y relevo en el banquillo dificultan el arranque de Alexander-Arnold en España
Las lesiones han dificultado la adaptación de Alexander-Arnold entre los ‘Galácticos’ en el Santiago Bernabéu. Desde su debut en el Mundial de Clubes de la FIFA, sus apariciones han sido esporádicas, sumando 11 hasta el 3 de diciembre.
El cambio en el banquillo a principios de 2026, con Xabi Alonso dejando el cargo tras supuestos choques con Vinicius Jr. y Jude Bellingham, tampoco ayudó. Alonso rara vez mostró plena confianza en Alexander-Arnold, aunque en ocasiones destacó su potencial a largo plazo.
Con Álvaro Arbeloa tomando las riendas, surgieron rumores de que habría comunicado al inglés que no entraría en los planes del primer equipo y que debería considerar buscar un nuevo club aprovechando la ventana de enero.
Charla de traspasos: El Real Madrid sigue contando con Alexander-Arnold
Se ha especulado con un posible regreso a Inglaterra para el lateral de 27 años, con el Manchester City entre los equipos interesados. Sin embargo, The Athletic ha intentado aclarar la situación.
Varias fuentes aseguran que Alexander-Arnold sigue siendo parte de los planes a largo plazo del Real Madrid. El lateral derecho “está muy cerca de regresar de su lesión y Arbeloa contará con él en los próximos meses”.
El club ha pedido paciencia desde su llegada, manteniendo plena confianza en el inglés. Alexander-Arnold se ha entrenado con el primer equipo antes del duelo de la Liga de Campeones contra el Benfica de José Mourinho y “luce en buen estado físico”.
Arbeloa ha aligerado el ambiente tras el despido de Xabi Alonso
Alexander-Arnold debería reincorporarse a un vestuario más positivo que el que conoció la última vez, con Arbeloa ahora firme en un exigente rol de entrenador. Ha buscado aliviar la presión tras las constantes preguntas incómodas que enfrentó su predecesor, Xabi Alonso.
The Athletic señala que “varias fuentes cercanas al vestuario aseguran que la atmósfera ha mejorado en comparación con las tensiones que existían bajo Alonso”. Los jugadores del Real parecen más “comprometidos” con la causa tras el cambio en el banquillo.
Al principio hubo dudas sobre la capacidad de Arbeloa para manejar la presión en el Bernabéu, dada su limitada experiencia como técnico al más alto nivel. Sin embargo, su conocimiento del club como exjugador le ha dado ventaja.
Su mandato comenzó con un tropiezo, tras la humillante derrota en la Copa del Rey ante el Albacete de segunda división, aunque pronto logró un triunfo reconfortante por 2-0 sobre el Villarreal en casa, silenciando a los críticos.
Ahora, los aficionados parecen recuperar la confianza en él, ya que el Real Madrid sigue en la lucha por La Liga, a solo un punto de su eterno rival, el Barcelona, con 17 partidos todavía por disputarse esta temporada.
Ambición de la Copa del Mundo: ¿Entrará Alexander-Arnold en la selección de Inglaterra?
Alexander-Arnold espera tener un papel relevante en la búsqueda de trofeos tanto a nivel nacional como europeo, mientras el Real Madrid continúa su progresión en la Liga de Campeones. También mantiene sus ambiciones internacionales: hasta ahora solo ha tenido una aparición con Inglaterra bajo el mando de Thomas Tuchel, pero se mantiene en la lucha por un lugar en la selección de cara al Mundial de 2026.
Tuchel no seleccionará a jugadores que estén en los márgenes a nivel de club, por lo que el desafío para Alexander-Arnold está claramente planteado. Sabe lo que debe hacer y aún tiene tiempo a su favor. Aunque firmó contrato con el Madrid hasta 2031, una salida inminente parece haber quedado descartada por ahora.
