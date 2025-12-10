Getty Images Sport
¿Se mueve Alisson? El Milan prepara un golpe por el arquero del Liverpool mientras el Chelsea acelera por Mike Maignan
El Milan identifica al reemplazo de Maignan
El carrusel de porteros de cara al verano de 2026 parece haberse puesto en marcha antes de lo previsto, con movimientos clave en Italia que podrían desencadenar un efecto dominó capaz de poner fin a la ilustre etapa de ocho años de Alisson en Anfield.
De acuerdo con información de Sky Sport en Suiza, el AC Milan da prácticamente por perdida la continuidad de su portero estrella, Mike Maignan, cuyo contrato expira al final de la temporada. Ante ese escenario, el club no ha tardado en señalar a su heredero ideal. La directiva rossonera, encabezada por Zlatan Ibrahimovic y Geoffrey Moncada, ha fijado su objetivo directamente en el número 1 del Liverpool, considerando al brasileño de 33 años como el candidato perfecto para mantener el nivel de excelencia bajo los tres palos.
- Getty Images Sport
Los planes de verano del Milan
El informe apunta a que el Milan se prepara para un verano intenso en materia de fichajes. Con la salida de Maignan considerada ya casi inevitable, el club busca dar un golpe sobre la mesa que envíe un mensaje claro a la afición: las aspiraciones deportivas siguen intactas.
Alisson encaja plenamente en ese plan. Veterano, ganador y con un palmarés que incluye Champions League y Premier League, el brasileño llegaría al San Siro como un líder probado, capaz de ordenar una defensa que por momentos ha lucido vulnerable esta temporada. Según se ha reportado, el Milan ya habría establecido los primeros contactos con el entorno de Alisson para medir su disposición a regresar a la Serie A, donde brilló con la Roma antes de su traspaso récord al Liverpool en 2018.
El factor Mamardashvili
Desde la perspectiva del Liverpool, el interés del Milan podría resultar oportuno. Aunque Alisson sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, el panorama en Anfield ha cambiado de forma notable desde la llegada de Giorgi Mamardashvili.
El internacional georgiano, fichado del Valencia en el verano de 2024 y sumado oficialmente al equipo de Arne Slot para la campaña 2025-26, ya ha empezado a ejercer una presión real sobre el brasileño. Con 10 partidos disputados en todas las competiciones, Mamardashvili ha dejado una grata impresión gracias a su capacidad para atajar y a su imponente presencia bajo los tres palos.
Con Alisson atado por contrato hasta 2027, el Liverpool se encuentra en una encrucijada. El grupo propietario FSG, reconocido por su enfoque analítico y pragmático, suele priorizar la conservación del valor de sus activos. Vender a Alisson el próximo verano —cuando todavía podría dejar una cifra considerable— antes que permitir que agote su contrato ya entrados los 30 encaja plenamente con su estrategia habitual. Además, abriría la puerta para que Mamardashvili se consolide definitivamente como el nuevo número uno, completando el plan de sucesión iniciado hace ya 18 meses.
- AFP
Chelsea, cerca de fichar a Maignan
El verdadero detonante de todo este efecto dominó sigue siendo Maignan. El guardameta francés, una de las piezas más importantes del AC Milan desde la conquista del Scudetto en 2022, ha visto cómo su relación con la directiva se ha ido erosionando a raíz de las estancadas negociaciones por su renovación.
Según varios reportes, Maignan ha rechazado en repetidas ocasiones las propuestas de extensión de contrato. Con su vínculo actual a punto de expirar, el Milan se ve obligado a tomar una decisión: facilitar su salida ahora o arriesgarse a perder a un portero de clase mundial sin obtener nada a cambio.
El Chelsea se perfila como el principal candidato para hacerse con sus servicios. Los Blues llevan años siguiéndolo y lo consideran la pieza de élite que necesitan desde la partida de Thibaut Courtois. A pesar de la fuerte inversión realizada en Robert Sánchez y Filip Jorgensen, ninguno ha logrado convencer a la afición de Stamford Bridge de que poseen el nivel para liderar a un equipo aspirante al título.
La dirigencia del Chelsea, según se informa, ya prepara nuevas conversaciones con el entorno de Maignan con el objetivo de cerrar un acuerdo, potencialmente tan pronto como enero, cuando el francés estará habilitado para negociar con otros clubes. Esto les permitiría adelantarse a la competencia y asegurar su fichaje antes de que otros gigantes europeos entren en la puja.
Anuncios