Alexia Putellas no descarta salir del Barcelona mientras la icónica jugadora española aborda las negociaciones de contrato con el club catalán
Barça alerta mientras el contrato de Putellas expira en 2026
Durante más de una década, Putellas ha sido el rostro del Barcelona Femení, su capitana y una de las estrellas más influyentes del fútbol moderno. Sin embargo, mientras España se prepara para otra final de la Nations League, la conversación sobre su futuro se ha intensificado. Recientemente rechazó una oferta del PSG para permanecer en el lado español, pero su futuro a largo plazo es incierto.
Hablando con Marca antes del enfrentamiento de España con Alemania, Putellas se mostró tranquila y serena, sin ofrecer una postura definitiva sobre su próximo paso. "Muy bien. Feliz, contenta, tranquila, disfrutando del viaje y centrada en lo que sigue. Tenemos una final por delante y dos partidos muy importantes que podrían darnos un título", dijo.
Putellas tiene contrato hasta 2026 con un año opcional, PSG estaba dispuesto a activar su cláusula de rescisión y podría volver a intentarlo. Barcelona quiere mantener a su capitana a toda costa, pero se ve limitado por las presiones financieras que han dado forma a la historia reciente del club.
- AFP
¿Una aventura en el extranjero para Putellas?
Putellas explicó en octubre que rechazó los avances del PSG después de que el club le asegurara que sigue siendo una parte integral del equipo, y es poco probable que esa situación haya cambiado.
Sin embargo, se negó a descartar jugar en otro país en el futuro, añadiendo: “No lo sé. Hay tantas cosas en la vida que pueden o no pueden ser… Siempre he dicho que jugaré para el Barça mientras el club esté interesado y sienta que puedo seguir esforzándome y dar lo mejor de mí cada día para ser mejor. Así es como entiendo lo que significa jugar para el Barça. Implica un agotamiento físico y mental que te deja completamente exhausto al final de la temporada, pero al mismo tiempo, es como una adicción."
El impulso del PSG y la realidad del Barcelona
Los informes indican que el PSG estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión y ofrecer un aumento salarial sustancial, pero podría conseguir ficharla gratis si no renueva su contrato. El Barcelona, luchando contra la inestabilidad financiera que data de 2021, simplemente no puede igualar tales ofertas. Su prioridad es la continuidad deportiva, pero los límites prácticos son considerables.
Para el Barça, perder a Putellas sería un golpe deportivo, emocional y comercial. Ha contribuido a llevarlas a la asombrosa cifra de nueve títulos de la Liga F, tres triunfos en la Champions League y tres subcampeonatos, y múltiples éxitos en la Copa del Rey. Su influencia va más allá del campo, llegando a los récords de asistencia, el crecimiento del patrocinio y el auge cultural del fútbol femenino en Cataluña.
Un traslado al PSG transformaría instantáneamente las ambiciones del equipo francés en la Champions League y alteraría el equilibrio de poder en Europa.
- Getty Images Sport
Putellas y el camino por delante para Barcelona
Mientras la especulación circula, Putellas se mantiene enfocada en los desafíos inmediatos. Ganar títulos con España y Barcelona, adaptarse a las nuevas demandas tácticas bajo Sonia Bermudez y seguir reinventándose como centrocampista de élite.
Habló con franqueza sobre la necesidad de evolucionar: “Mis metas diarias son mejorar cada día... Un futbolista debe reinventarse constantemente, o corre el riesgo de estancarse.” También reflexionó sobre la claridad emocional con la que navega elogios y críticas, enfatizando su compromiso con estándares internos más que con el ruido externo.
Más allá del fútbol, su fundación Eleven sigue siendo una fuente de pasión y orgullo. ¿En cuanto a su futuro? Permanece abierto, pero no inestable. Por ahora, está centrada en la final. Lo demás vendrá cuando tenga que venir y en sus propios términos.