Alexia Putellas no descarta salir del Barcelona mientras la icónica jugadora española aborda las negociaciones de contrato con el club catalán

Durante más de una década, Putellas ha sido el rostro del Barcelona Femení, su capitana y una de las estrellas más influyentes del fútbol moderno. Sin embargo, mientras España se prepara para otra final de la Nations League, la conversación sobre su futuro se ha intensificado. Recientemente rechazó una oferta del PSG para permanecer en el lado español, pero su futuro a largo plazo es incierto.

Hablando con Marca antes del enfrentamiento de España con Alemania, Putellas se mostró tranquila y serena, sin ofrecer una postura definitiva sobre su próximo paso. "Muy bien. Feliz, contenta, tranquila, disfrutando del viaje y centrada en lo que sigue. Tenemos una final por delante y dos partidos muy importantes que podrían darnos un título", dijo.

Putellas tiene contrato hasta 2026 con un año opcional, PSG estaba dispuesto a activar su cláusula de rescisión y podría volver a intentarlo. Barcelona quiere mantener a su capitana a toda costa, pero se ve limitado por las presiones financieras que han dado forma a la historia reciente del club.