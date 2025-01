Álex Padilla y Pablo Lara: El futuro de la portería de Pumas está asegurado

Los arqueros mexicanos son dos grandes prospectos que tienen un futuro brillante por delante.

El Clausura 2025 está siendo un torneo de renovación en la portería para Pumas. Luego de que en los últimos semestres los experimentados Julio González y Gil Alcalá fueran los encargados de cuidar el arco felino, el entrenador Gustavo Lema decidió prescindir de ambos tras una discusión que hubo en el vestuario y optó por sangre nueva.

Pablo Lara, campeón de la categoría Sub 18 con los de la UNAM y seleccionado nacional Sub 20, fue debutado en la jornada 1 del certamen y lo hizo de gran manera en la victoria sobre Necaxa. Además, los Universitarios ficharon a Álex Padilla de solamente 21 años, con experiencia en España en el Athletic y en el Tricolor Sub 23.

A lo largo de su historia, los Auriazules se han caracterizado por tener en sus filas guardametas mexicanos de gran nivel, que muchas veces son considerados por la Selección mexicana y ahora, con estos dos juveniles, parece que comienza a escribirse una nueva era en su arco, el cual, parece que han logrado 'blindar' por los siguientes años.

En GOAL repasamos un poco de la historia de la portería de Pumas y la llegada de una nueva generación al marco Felino...