¡Alerta Roja en el Napoli! Antonio Conte declara ‘estado de emergencia’ tras la derrota ante la Juventus

Las esperanzas del Napoli de revalidar el Scudetto sufrieron un golpe que parece definitivo en Turín. La humillante derrota por 3-0 ante la Juventus no solo fue un golpe al orgullo, sino que los distancia a nueve puntos del líder, el Inter. Sin embargo, para Antonio Conte, el marcador es apenas la punta del iceberg de una crisis estructural mucho más profunda.

Tras el pitido final, el técnico italiano ofreció una rueda de prensa demoledora, describiendo un panorama sombrío sobre el estado físico de su plantilla. Según Conte, la situación ha pasado de ser preocupante a crítica en cuestión de semanas.

"El último partido de liga que perdimos fue contra el Udinese; después vinieron muchos otros compromisos, incluida una Supercopa que ya jugamos en precario", afirmó Conte. "Pero lo de ahora es una verdadera emergencia".

Más allá de la tabla de posiciones, lo que realmente desvela al entrenador es la incapacidad de alinear un once competitivo. Conte subrayó que no se trata de simples molestias musculares, sino de una plaga de lesiones graves que ha roto la columna vertebral del equipo.

"Estamos perdiendo jugadores uno tras otro. No hablamos de ausencias breves: hay futbolistas que han pasado por el quirófano y otros con procesos de rehabilitación a largo plazo", lamentó el estratega, dejando claro que el campeón está hoy en cuidados intensivos.