¡Alerta Roja en el Napoli! Antonio Conte declara ‘estado de emergencia’ tras la derrota ante la Juventus
Conte lamenta la crisis de lesiones que se agrava en Turín
Las esperanzas del Napoli de revalidar el Scudetto sufrieron un golpe que parece definitivo en Turín. La humillante derrota por 3-0 ante la Juventus no solo fue un golpe al orgullo, sino que los distancia a nueve puntos del líder, el Inter. Sin embargo, para Antonio Conte, el marcador es apenas la punta del iceberg de una crisis estructural mucho más profunda.
Tras el pitido final, el técnico italiano ofreció una rueda de prensa demoledora, describiendo un panorama sombrío sobre el estado físico de su plantilla. Según Conte, la situación ha pasado de ser preocupante a crítica en cuestión de semanas.
"El último partido de liga que perdimos fue contra el Udinese; después vinieron muchos otros compromisos, incluida una Supercopa que ya jugamos en precario", afirmó Conte. "Pero lo de ahora es una verdadera emergencia".
Más allá de la tabla de posiciones, lo que realmente desvela al entrenador es la incapacidad de alinear un once competitivo. Conte subrayó que no se trata de simples molestias musculares, sino de una plaga de lesiones graves que ha roto la columna vertebral del equipo.
"Estamos perdiendo jugadores uno tras otro. No hablamos de ausencias breves: hay futbolistas que han pasado por el quirófano y otros con procesos de rehabilitación a largo plazo", lamentó el estratega, dejando claro que el campeón está hoy en cuidados intensivos.
Las ausencias molestan al entrenador del Napoli
La gravedad de la crisis quedó sentenciada con una nueva baja sensible: el Napoli ha perdido también a su portero titular. Esta ausencia agrava una estructura defensiva ya debilitada, que se suma a los problemas crónicos en la medular y la delantera.
La falta de figuras clave como Kevin De Bruyne, el extremo David Neres y los mediocampistas Frank Anguissa y Billy Gilmour fue determinante ante la Juventus. En Turín, se vio a un Napoli desarticulado y sin respuestas, incapaz de contener la intensidad de los locales.
"También hemos perdido a nuestro guardameta, y otros jugadores no han podido estar hoy. La situación se está volviendo realmente insostenible", admitió Conte con resignación.
'El barco está en medio de la tormenta: Es cuestión de honor'
Aquí tienes la versión mejorada: "El barco está en medio de la tormenta": Una cuestión de honor
A pesar del desolador parte médico y de la goleada encajada, Conte evitó señalar directamente a sus jugadores. Fiel a su estilo, recurrió a una metáfora vibrante para describir el presente del club, comparando la temporada con un navío atrapado en un temporal. El técnico elogió el coraje de quienes aún se mantienen en pie, elevando su voluntad de lucha a una cuestión de integridad personal más que de un simple deber profesional.
"El barco está en alta mar, con olas gigantes y en una situación peligrosa, pero nadie quiere abandonar la nave", declaró Conte con vehemencia. "Es una cuestión de honor; de hombres, incluso antes que de deportistas”.
El estratega insistió en que los futbolistas disponibles están entregando hasta la última gota de energía, pese al desgaste físico de un calendario asfixiante. "Tenemos que seguir adelante. Estos chicos merecen todo el reconocimiento: juegan con una intensidad máxima, con apenas días para recuperar y con una plantilla cada vez más corta", sentenció.
Sin respiro antes de los duelos contra Chelsea y Fiorentina
Si el Napoli esperaba un respiro para lamerse las heridas, el calendario no ha tenido piedad. Conte reveló la cruda realidad: no se espera que ningún lesionado regrese a tiempo para el intimidante choque de Champions League contra el Chelsea este miércoles, ni para el duelo de Serie A frente a la Fiorentina apenas unos días después.
"El miércoles nos medimos al Chelsea, que no es precisamente un rival menor, y dos días y medio después recibimos a la Fiorentina", señaló Conte con un deje de resignación. "Seremos los mismos; nadie se va a recuperar. Los que debían volver han visto cómo sus plazos se alargan".
La situación en Europa es límite. El Napoli ocupa actualmente la 25ª posición en la fase de liga de la Champions, un lugar que lo dejaría fuera de toda competición europea. Una derrota ante los Blues en Stamford Bridge podría ser el golpe de gracia para una temporada que, en palabras de su técnico, ha entrado en estado de "emergencia real".
