AFP
Alejandro Zendejas regresa para la Liguilla del Apertura 2025 tras superar su lesión
- Getty Images Sport
América recupera a su estrella principal
El extremo de 27 años, que estuvo varias semanas fuera por una lesión muscular sufrida durante su participación con el USMNT en octubre, se ha recuperado por completo y podría estar disponible mientras el América se prepara para los playoffs. El entrenador André Jardine probablemente manejará sus minutos con cautela para evitar otro contratiempo, tras la recaída que sufrió contra Cruz Azul, cuando tuvo que abandonar el partido apenas 18 minutos después de su regreso.
- Getty Images Sport
Violante aún no está listo
Mientras tanto, Isaías Violante está prácticamente descartado hasta los playoffs mientras continúa su recuperación de una lesión muscular. El joven de 21 años no ha jugado desde la victoria del América 3-0 sobre Santos en la Jornada 12 y todavía entrena de manera individual, separado del resto del grupo.
- Getty Images Sport
Henry y Zúñiga, cerca de regresar
El capitán Henry Martín continúa al margen, sin jugar desde la Jornada 8 contra Chivas. El delantero apenas ha sumado tres apariciones esta temporada, en lo que ha sido uno de los períodos más complicados de su carrera debido a las lesiones. Por su parte, José Zúñiga regresó a entrenamientos ligeros el martes tras perderse cuatro partidos por un problema similar, aunque aún es poco probable que esté disponible para el duelo contra Toluca.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
El partido contra Toluca en el Nemesio Diez este fin de semana será una prueba importante, ya que Jardine busca tener a su equipo en las mejores condiciones de cara a la postemporada.
