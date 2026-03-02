Alan Shearer sale en defensa del Arsenal por los goles a balón parado y cree que ganarán la Premier League tras la victoria del Chelsea

Esta estadística ha suscitado críticas por parte de quienes sugieren que los hombres de Arteta carecen de fluidez en ataque. Sin embargo, Shearer se apresuró a descartar tales preocupaciones. En declaraciones al podcast The Rest Is Football, a través de Metro, dijo: «Sí, quizá estaría de acuerdo con eso [la sugerencia de que el Arsenal tiene que mejorar desde el punto de vista ofensivo]. Pero, obviamente, prefiero que sigan en su posición. Si ganan todos los partidos, entonces ganan. Al igual que el City, supongo, pero eso no me preocupa demasiado. Simplemente creo que lo importante es que encuentren la manera. Encontraron la manera contra el Chelsea, no estuvieron brillantes, pero sus jugadas a balón parado volvieron a darles la victoria y no hay nada de malo en ello».

A medida que aumenta la presión en la parte alta de la tabla, Shearer reconoció que los jugadores están sintiendo la tensión de una implacable carrera por el título. La victoria sobre el Chelsea distó mucho de ser una lección magistral, pero la leyenda del Newcastle cree que la fortaleza mental es ahora más importante que el rendimiento. «Van a estar nerviosos, van a estar tensos por la presión a la que están sometidos», dijo Shearer. «Son humanos, yo mismo he pasado por eso, y es mucho pedir, es duro mental y físicamente. Te agota».

Comparando la época actual con su propia campaña ganadora del título con el Blackburn Rovers, Shearer sugirió que las estrellas modernas se enfrentan a una carga psicológica aún mayor debido a la era digital. Añadió: «No me importa quién o qué seas, y ahora es peor que en la década de 1990, cuando ganamos por primera vez en Blackburn, debido al ruido que hay en las redes sociales y todo eso. Nosotros no teníamos eso y aún así era muy duro. Entiendo que no van a ser perfectos, pero están en una posición muy fuerte y sigo pensando que seguirán adelante y lo conseguirán».