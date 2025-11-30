Getty Images Sport
Aitana Bonmatí deja la concentración de España por una fractura de peroné
España deberá enfrentar a Alemania sin su máxima figura
España tendrá que afrontar el partido de vuelta de la final de la UEFA Nations League ante Alemania sin su mejor jugadora este martes. Tras el 0-0 en la ida disputada el viernes en territorio alemán, la misión de conquistar el título se complica considerablemente sin la presencia de Bonmatí en el centro del campo.
La selección española, que ya dejó escapar un título importante en 2025 tras caer en penaltis ante Inglaterra en la final de la Eurocopa de este verano, buscará resarcirse levantando la Nations League en el Metropolitano de Madrid.
Pero nada está garantizado. Alemania ha demostrado ser un rival especialmente duro para La Roja. En la Eurocopa, las germanas forzaron la prórroga en semifinales, aunque finalmente no pudieron contener a España y a Bonmatí, cuya genialidad terminó por romper la resistencia de Ann-Katrin Berger y sellar el pase a la final.
Las heridas aún no han sanado para Alemania, que llega con motivación extra y sed de revancha, más aún ante la ausencia de la que consideran su gran verdugo.
La RFEF confirma la noticia
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado que confirmó los peores temores para los aficionados del Barcelona y de la selección. La institución explicó que la centrocampista “terminó la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras una mala caída en una acción accidental”.
El comunicado detalló que Bonmatí se sometió a diversas pruebas para determinar el origen de las molestias y, tras los exámenes realizados por el equipo médico el domingo, se confirmó que había sufrido una fractura en el peroné izquierdo.
“La jugadora, natural de Ribas, regresará a Barcelona para reintegrarse a su club y comenzar su periodo de recuperación”, añadió la RFEF.
Bonmatí, fuera de juego durante meses
Según Mundo Deportivo, las primeras evaluaciones indican que Bonmatí estará alejada de los terrenos de juego al menos dos meses. Si no necesita cirugía y el hueso puede recuperarse de forma natural, esas ocho semanas serían el periodo estimado de baja, lo que ya la dejaría fuera de compromisos clave tanto con el Barça como con la selección, incluidos los últimos partidos de la fase de grupos de la Champions League.
La situación podría complicarse aún más si finalmente requiere intervención quirúrgica en el peroné fracturado. En ese caso, el tiempo de recuperación se acercaría a los cuatro meses.
Bonmatí se suma así a la lista de bajas del Barcelona, donde Patri Guijarro también está fuera de acción por una fractura. La mediocampista sufrió una fisura por estrés en el hueso navicular del pie derecho.
El sueño de la Champions League del Barcelona
Si Bonmatí necesita someterse a cirugía para reparar la fractura, entraría en una carrera contrarreloj para estar en forma de cara a los compromisos decisivos del Barcelona en primavera. Los cuartos de final de la Champions League están programados para finales de marzo, y el club catalán hará todo lo posible por recuperar a su mediocampista estrella en plenitud para esa cita.
Tanto el Barça como Bonmatí mantienen viva la aspiración de enmendar lo sucedido en la final de la Champions de la temporada pasada, en la que el equipo fue superado por el Arsenal y terminó castigado por un gol tardío de Stina Blackstenius. El 1-0 dio a las Gunners su segundo título europeo, tras su primera coronación en 2006.
En la edición actual, el Barcelona ha mostrado solidez: lidera su grupo con tres victorias y un empate en cuatro partidos. Su único tropiezo llegó en un polémico 1-1 como visitante frente al Chelsea, vigente campeón inglés, un resultado que no empaña su buen rendimiento general.
