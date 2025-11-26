El agente de Estêvão Willian insinúa traspaso al Barcelona tras humillación en Champions League

Estêvão ha disfrutado al máximo su debut en la Champions League con el Chelsea. El joven delantero brilló el martes por la noche al marcar un gol clave en la aplastante victoria sobre el Barcelona, convirtiéndose en el segundo jugador más joven —tras Kylian Mbappé— en anotar en sus tres primeros partidos como titular en la competición. Tras el encuentro, Estêvão reconoció que fue una noche muy especial.

En declaraciones a los medios del club, dijo: "Realmente no encuentro palabras para describir lo que siento ahora mismo. Fue la noche perfecta y le doy gracias a Dios por hacer que todo esto sucediera. El gol llegó muy rápido; vi el espacio, me colé y definí. Sin duda, fue el momento más especial de mi carrera y espero seguir marcando muchos más goles en el futuro. Estoy muy feliz, especialmente porque mi familia también pudo verlo en directo."

El delantero agregó: "Desde que llegué al Chelsea he sentido una gran conexión con los aficionados. Me alegra poder marcar para ellos y espero que sean muchos más goles. Estoy disfrutando cada momento porque el fútbol es lo que más amo hacer. Jugar nunca será una carga para mí, porque me hace feliz."