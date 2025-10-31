Aficionado que abusó racialmente de Marcus Rashford enfrenta una gran multa después de que La Liga 'detectó' discriminación dirigida al delantero del Barcelona

En un comunicado el jueves, las autoridades españolas recomendaron la multa después de que La Liga detectara imágenes en redes sociales de un aficionado del Oviedo, quien supuestamente profirió un insulto racial en español hacia Rashford.

El comunicado decía: "La Liga detectó las imágenes en redes sociales y presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

"Posteriormente, el análisis de las imágenes de las cámaras de la Unidad de Control Organizativo (UCO) del estadio permitió la identificación del presunto autor. El procesamiento de esta propuesta dependerá de las decisiones finales tomadas en los procedimientos penales."

Las autoridades aún no han confirmado cuándo se tomará una decisión final.