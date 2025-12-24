Getty Images Sport
'Eso es lo que me molesta' - Leyenda del Lyon lanza advertencia a Endrick tras préstamo del exdelantero del Real Madrid
El movimiento de Endrick recibe el respaldo de Benzema y Mbappé
Un traslado a la Premier League había sido una de las opciones contempladas para el joven Endrick, con Manchester United y West Ham vinculados previamente al internacional brasileño. Sin embargo, fue el Lyon de la Ligue 1 quien se impuso en la carrera y se hizo con el delantero cedido por el resto de la temporada.
Endrick, que contó con más protagonismo bajo el mando del anterior técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, espera que este cambio de escenario y la posibilidad de más minutos en el campo refuercen sus opciones de cara al Mundial 2026. La selección brasileña sigue dirigida por Ancelotti, aunque el joven delantero no ha sido convocado desde la derrota ante Argentina en marzo.
El fichaje de Endrick por el Parc OL fue celebrado por la exestrella del Real Madrid y del Lyon, Karim Benzema, quien comentó “vamoossss” en la publicación que anunciaba el préstamo, mientras que Kylian Mbappé también elogió la decisión.
Sin embargo, la leyenda del Lyon, Sidney Govou, se mostró escéptica sobre las razones detrás del fichaje de Endrick, destacando lo que le “molesta” del movimiento.
'Nadie sabe lo suficiente sobre Endrick'
Sidney Govou analizó la política de refuerzos del Lyon en enero, declarando a la publicación francesa Le Progrès: “En cuanto al mercado, entiendo que el entrenador busca un delantero, un central y dos o tres centrocampistas. Pero cuando un sistema funciona bien, hay que ser cuidadoso, porque puede romperse muy rápido. ¿Un delantero que marcó más goles haría el mismo trabajo defensivo que Satriano? Solo creo en los fichajes de invierno para reemplazar jugadores lesionados. No siempre es bueno para el equilibrio del equipo”.
Sobre la incorporación de Endrick, Govou añadió: “Nadie sabe lo suficiente sobre Endrick para conocer todo su potencial, aunque sin duda es un buen jugador. Pero cuidado: un suplente que casi nunca juega puede indicar un problema. Endrick tendrá objetivos individuales que podrían no coincidir con los colectivos, y eso es lo que me preocupa”.
Bellingham envía buenos deseos a Endrick
Endrick compartió en Instagram un video generado por IA mostrando su viaje a Francia y caminando hacia su camiseta número 9 en el Parc OL, acompañado del pie de foto: “¡Allez les Gones!”.
Su compañero del Real Madrid, Jude Bellingham, reaccionó con un mensaje: “¡Mucha suerte mi Bob!”, refiriéndose al apodo de Endrick, “Bobby”, en honor a la leyenda del Manchester United e Inglaterra, Sir Bobby Charlton.
Se espera que Endrick sea la única salida destacada del Real Madrid en enero, mientras el club busca recuperar la cima de LaLiga en la segunda mitad de la temporada. Los Blancos tuvieron un inicio fulgurante bajo Xabi Alonso, exentrenador del Bayer Leverkusen, pero una racha de solo tres victorias en sus últimos siete partidos deja al Madrid cuatro puntos detrás del líder y campeón defensor, Barcelona.
Real Madrid vuelve a la acción con la visita de Real Betis
El Real Madrid regresará a la competición doméstica el 4 de enero recibiendo al Real Betis. Posteriormente, los Blancos disputarán una semifinal de la Supercopa de España contra su rival local, el Atlético de Madrid, el 8 de enero.
El ganador de esa semifinal se enfrentará al Barcelona o al Athletic Club en la final, programada para el 7 de enero. El Barcelona, líder de LaLiga tras encadenar ocho victorias consecutivas, entra en 2026 en plena forma para intentar defender su título de liga.
