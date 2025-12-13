¿Adquieren a la Juventus? Compañía de criptomonedas anuncia planes para comprar una participación mayoritaria en los gigantes de la Serie A por 1.100 millones de euros

Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether y un seguidor de toda la vida de la Juventus, describió la oferta como un compromiso tanto personal como profesional. Ardoino creció en Turín y ha hablado repetidamente de su conexión emocional con el club.

"Para mí, la Juventus siempre ha sido parte de mi vida", dijo. "Crecí con este equipo. De niño, aprendí lo que significaban el compromiso, la resiliencia y la responsabilidad al ver a la Juventus enfrentar el éxito y la adversidad con dignidad. Esas lecciones se quedaron conmigo mucho después del pitido final."

Mientras tanto, un comunicado detallado de Tether decía: "Tether ha presentado una propuesta vinculante en efectivo a Exor para adquirir su participación completa en el Juventus Football Club. Sujeto a las aprobaciones regulatorias, Tether tiene la intención de hacer una oferta pública por las acciones restantes al mismo precio, financiada completamente con su propio capital y apoyada por un compromiso a largo plazo con el club. Esta propuesta refleja una creencia en la Juventus como algo más que un club de fútbol. Durante generaciones, la Juventus ha representado la disciplina, la ambición y la fuerza silenciosa de aquellos que reconstruyen y siguen adelante, temporada tras temporada. Es un club que ha moldeado la identidad deportiva italiana y se ha ganado la lealtad de seguidores en todo el mundo.

"Nuestro interés en la Juventus proviene de una profunda admiración y respeto. La Juventus es un símbolo de la excelencia italiana con una presencia verdaderamente global, construida a lo largo de generaciones a través del trabajo duro, la ambición y la lealtad inquebrantable de sus seguidores. Estos valores reflejan cómo hemos construido Tether, con paciencia, independencia y un enfoque en la resiliencia a largo plazo. Tether se encuentra en una posición de sólida salud financiera y tiene la intención de apoyar a la Juventus con un capital estable y un horizonte prolongado. Nuestro objetivo es contribuir positivamente al futuro del club, apoyar el rendimiento deportivo al más alto nivel y ayudar a la Juventus a seguir creciendo de manera sostenible en un panorama global de deportes y medios en rápida evolución.

"Esta propuesta se hace con humildad y un profundo sentido de responsabilidad hacia el club, sus seguidores y su legado. Creemos que la historia de la Juventus todavía se está escribiendo, y que sus próximos capítulos pueden definirse por la fortaleza, la continuidad y la ambición. La propuesta contempla la adquisición de la participación accionaria de Exor, que representa el 65,4 por ciento del capital social emitido de la Juventus. La finalización de la transacción estaría sujeta a la aceptación de Exor, la ejecución de la documentación definitiva y la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas. Tras la finalización, Tether tiene la intención de proceder con una oferta pública de adquisición por las acciones restantes al mismo precio por acción. En caso de que la transacción se complete, Tether está preparada para invertir 1,000 millones de euros en el apoyo y desarrollo del Club. Tether opera con una filosofía de inversión a largo plazo respaldada por un balance sólido y un enfoque en la construcción de instituciones resilientes y globalmente relevantes. Se proporcionarán más actualizaciones de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables."