¿Adquieren a la Juventus? Compañía de criptomonedas anuncia planes para comprar una participación mayoritaria en los gigantes de la Serie A por 1.100 millones de euros
¿De inversor minoritario a posible propietario?
El interés de Tether en la Juventus ha ido creciendo de manera constante. La compañía adquirió por primera vez una participación minoritaria en el club de Turín en febrero de 2025 y aumentó su posición nuevamente en abril. Para ese momento, poseía el 10,12 por ciento de las acciones de la Juventus y más del 6,18 por ciento de los derechos de voto. Su creciente influencia se hizo más tangible en noviembre, cuando Paolo Garino, un nominado de Tether, fue nombrado para la junta directiva de la Juventus en la reunión general anual del club. Ese movimiento fue ampliamente interpretado como una señal de ambiciones a largo plazo. Ahora esas ambiciones han quedado al descubierto. En un comunicado publicado el viernes por la noche, Tether confirmó que había presentado una propuesta de compra vinculante y en efectivo a Exor para adquirir toda su participación en la Juventus, financiada completamente con su propio capital.
Compromiso de €1 mil millones y una visión a largo plazo
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether y un seguidor de toda la vida de la Juventus, describió la oferta como un compromiso tanto personal como profesional. Ardoino creció en Turín y ha hablado repetidamente de su conexión emocional con el club.
"Para mí, la Juventus siempre ha sido parte de mi vida", dijo. "Crecí con este equipo. De niño, aprendí lo que significaban el compromiso, la resiliencia y la responsabilidad al ver a la Juventus enfrentar el éxito y la adversidad con dignidad. Esas lecciones se quedaron conmigo mucho después del pitido final."
Mientras tanto, un comunicado detallado de Tether decía: "Tether ha presentado una propuesta vinculante en efectivo a Exor para adquirir su participación completa en el Juventus Football Club. Sujeto a las aprobaciones regulatorias, Tether tiene la intención de hacer una oferta pública por las acciones restantes al mismo precio, financiada completamente con su propio capital y apoyada por un compromiso a largo plazo con el club. Esta propuesta refleja una creencia en la Juventus como algo más que un club de fútbol. Durante generaciones, la Juventus ha representado la disciplina, la ambición y la fuerza silenciosa de aquellos que reconstruyen y siguen adelante, temporada tras temporada. Es un club que ha moldeado la identidad deportiva italiana y se ha ganado la lealtad de seguidores en todo el mundo.
"Nuestro interés en la Juventus proviene de una profunda admiración y respeto. La Juventus es un símbolo de la excelencia italiana con una presencia verdaderamente global, construida a lo largo de generaciones a través del trabajo duro, la ambición y la lealtad inquebrantable de sus seguidores. Estos valores reflejan cómo hemos construido Tether, con paciencia, independencia y un enfoque en la resiliencia a largo plazo. Tether se encuentra en una posición de sólida salud financiera y tiene la intención de apoyar a la Juventus con un capital estable y un horizonte prolongado. Nuestro objetivo es contribuir positivamente al futuro del club, apoyar el rendimiento deportivo al más alto nivel y ayudar a la Juventus a seguir creciendo de manera sostenible en un panorama global de deportes y medios en rápida evolución.
"Esta propuesta se hace con humildad y un profundo sentido de responsabilidad hacia el club, sus seguidores y su legado. Creemos que la historia de la Juventus todavía se está escribiendo, y que sus próximos capítulos pueden definirse por la fortaleza, la continuidad y la ambición. La propuesta contempla la adquisición de la participación accionaria de Exor, que representa el 65,4 por ciento del capital social emitido de la Juventus. La finalización de la transacción estaría sujeta a la aceptación de Exor, la ejecución de la documentación definitiva y la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas. Tras la finalización, Tether tiene la intención de proceder con una oferta pública de adquisición por las acciones restantes al mismo precio por acción. En caso de que la transacción se complete, Tether está preparada para invertir 1,000 millones de euros en el apoyo y desarrollo del Club. Tether opera con una filosofía de inversión a largo plazo respaldada por un balance sólido y un enfoque en la construcción de instituciones resilientes y globalmente relevantes. Se proporcionarán más actualizaciones de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables."
La familia Agnelli contraataca
A pesar de la magnitud y claridad de la oferta de Tether, la respuesta del campamento Agnelli ha sido rápida y despectiva. Un portavoz de la familia dijo a La Gazzetta dello Sport que no se están llevando a cabo negociaciones y describió los reportes de una adquisición como "rumores de prensa". "No se están llevando a cabo negociaciones sobre la venta de una participación en la Juventus", dijo el portavoz.
La Juventus ha estado bajo el control de la familia Agnelli desde 1923, lo que los convierte en los propietarios más antiguos en el fútbol mundial. A lo largo de generaciones, la familia transformó a la Juventus en el club más exitoso de la Serie A, ganando la liga 36 veces, 16 más que su rival doméstico más cercano, el Inter.
Juve lucha en el campo
Las conversaciones sobre la adquisición llegan en un momento difícil para la Juventus. Después de 14 partidos de la Serie A, el club se encuentra séptimo en la tabla con 23 puntos, muy por detrás del ritmo del título y fuera de los lugares de la Liga de Campeones. Viajan a Bolonia el domingo por la noche bajo presión para detener su caída y restaurar la confianza.
