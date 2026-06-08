Según el diario «Bild», el delantero no fichará este verano por un club de Arabia Saudí. Anteriormente circularon rumores sobre un posible traspaso.
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¿Adiós al BVB? Serhou Guirassy ya decidió sobre su posible traspaso
Según el informe, los clubes de la Saudi Pro League ya no gastarían tanto como antes. Guirassy, que busca su último gran contrato, ya habría sido ofrecido en Oriente Próximo por su hermano y agente, Karamba. Además, el mercado de fichajes en Arabia Saudí no se abre hasta el 22 de julio. Sin embargo, el jugador de 30 años y el Borussia Dortmund quieren aclarar su futuro antes de esa fecha, según Bild.
Ahora prefiere seguir en la élite europea. Lo siguen el F. C. Estambul y el Aston Villa, aunque ninguno podría pagar los 35 millones de su cláusula de rescisión, reservada a grandes clubes.
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¿Con un traspaso? El BVB lucha por que Guirassy se quede
Sin embargo, el BVB quiere conservar a Guirassy, cuyo contrato dura hasta 2028. Así lo reiteró la directiva. «No tenemos intención de dejarlo marchar. En las dos últimas temporadas ha demostrado de forma impresionante su valía para el Borussia Dortmund», declaró el director deportivo, Lars Ricken.
Para convencerlo, el club le habría mostrado sus planes de fichajes y le prometió un compañero de ataque de gran nivel que facilite su integración al juego.
Con 22 goles fue el máximo goleador del Dortmund la temporada pasada, aunque en algunos momentos el equipo y el entrenador Niko Kovac no lograron aprovecharlo al máximo. Esto derivó en una sequía que se prolongó durante semanas y hasta perdió la titularidad brevemente.
Serhou Guirassy: datos de rendimiento y estadísticas en el BVB
Partidos 96 Goles 60 Asistencias 15