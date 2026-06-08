¿Adiós al BVB? Serhou Guirassy ya decidió sobre su posible traspaso

Según el informe, los clubes de la Saudi Pro League ya no gastarían tanto como antes. Guirassy, que busca su último gran contrato, ya habría sido ofrecido en Oriente Próximo por su hermano y agente, Karamba. Además, el mercado de fichajes en Arabia Saudí no se abre hasta el 22 de julio. Sin embargo, el jugador de 30 años y el Borussia Dortmund quieren aclarar su futuro antes de esa fecha, según Bild.

Ahora prefiere seguir en la élite europea. Lo siguen el F. C. Estambul y el Aston Villa, aunque ninguno podría pagar los 35 millones de su cláusula de rescisión, reservada a grandes clubes.