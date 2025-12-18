Adidas anuncia nuevas botas F50 que rinden homenaje al crack del Liverpool Mohamed Salah antes de la Copa África

El lanzamiento de las botas coincide con un período turbulento pero, en última instancia, tranquilizador en la carrera de Salah en el Liverpool. El jugador de 33 años regresó recientemente a la acción después de un breve pero intenso período de tensión tras el empate de los Reds con el Leeds United a principios de este mes. En comentarios sinceros después del partido, Salah sugirió que se sintió "abandonado" tanto por el club como por el entrenador en jefe Arne Slot, comentarios que generaron un amplio debate y alimentaron las especulaciones sobre su futuro. La situación se agravó cuando fue omitido del viaje del Liverpool a la Champions League contra el Inter, lo que provocó rumores de una posible salida en enero. Esos temores se disiparon el pasado fin de semana cuando Salah fue restituido al once titular contra el Brighton. Hizo un impacto inmediato, proporcionando la asistencia para el segundo gol de Hugo Ekitike mientras el Liverpool aseguraba una victoria vital en la liga, subrayando su continua importancia para el equipo.

Tras el regreso de Salah a la acción, Slot había dicho a Sky Sports: "Creo que fue una amenaza. La primera pelota que tocó, casi hizo una asistencia para Mac Allister. Estaba constantemente involucrado en el hecho de que teníamos a Mo. Es agradable verlo pero no es una sorpresa. Fue una decisión fácil incluirlo en el equipo. He dicho muchas veces antes que lo que se ha dicho entre nosotros se quedará entre nosotros. Lo necesitábamos y asistió para el 2-0, lo cual es bueno para nosotros. Hemos estado tantas veces esta temporada en el lado equivocado de la batalla a balón parado. Se va al AFCON y eso significa para nosotros otro jugador menos. Esto es lo que sabíamos antes de que comenzara la temporada. Esperemos que uno o dos jugadores puedan regresar de una lesión."