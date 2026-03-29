Adi Hutter rompe su silencio sobre los rumores que le vinculan con el Tottenham tras la salida de Igor Tudor

Tras el despido de Tudor en el Tottenham, se han intensificado los rumores sobre el posible fichaje de Hutter. El entrenador, de 56 años, que lleva sin equipo desde que dejó el Mónaco en octubre, decidió abordar los crecientes rumores mediante un comunicado oficial a los medios de comunicación para aclarar su situación profesional actual.

Según Sky Sports Austria, declaró: «En los últimos días y semanas, se me ha relacionado cada vez más con varios clubes. Sin embargo, como ya dije inmediatamente después de mi etapa en el Mónaco, mi deseo fundamental es volver a trabajar como entrenador principal a más tardar al comienzo de la nueva temporada. Mi postura al respecto no ha cambiado desde entonces».