Ademola Lookman e Ivan Juric tuvieron una confrontación explosiva en la banda, pero el entrenador del Atalanta minimiza el incidente después de la victoria sobre el Olympique de Marsella

La victoria de Atalanta por 1–0 sobre Marsella fue opacada por un encendido enfrentamiento entre Lookman y el entrenador en jefe Juric. El punto álgido llegó en el minuto 75 cuando Lookman fue reemplazado por Yunus Musah. El delantero nigeriano, visiblemente frustrado, murmuró hacia el banquillo y luego se dirigió directamente a Juric mientras salía del campo. Juric reaccionó instantáneamente, acercándose al jugador y brevemente agarrándole el brazo, desencadenando un tenso intercambio que requirió la intervención del personal de apoyo para evitar que la situación se intensificara más.

Lookman había visto antes cómo se anulaba un posible gol de apertura por fuera de juego tras la intervención del VAR, lo que aumentó la frustración del delantero. Atalanta también falló un penalti en la primera mitad a través de Charles De Ketelaere, lo que mantuvo la presión alta durante todo el partido. El gol tardío de Lazar Samardzic finalmente aseguró los tres puntos, pero el enfrentamiento en la línea lateral se convirtió en el principal tema de conversación de la noche.

El incidente destacó la intensidad emocional que rodea a Atalanta, que entró al partido necesitando una actuación que elevara la moral en medio de un rendimiento doméstico irregular. La reacción de Lookman, aunque dramática, también reflejó su frustración personal durante una temporada que aún no se ha asentado completamente para él.