Achraf Hakimi gana el premio a Jugador Africano del Año y supera a Mohamed Salah y Victor Osimhen

Un Hakimi visiblemente emocionado agradeció a todas las personas que han sido parte de su trayectoria, desde su familia hasta sus compañeros del PSG y el seleccionador de Marruecos, Walid Regragui.

“Es un verdadero honor estar aquí hoy. Me siento orgulloso de recibir un trofeo tan prestigioso”, expresó Hakimi.

Sus celebraciones, sin embargo, están matizadas por un panorama complicado: actualmente se recupera de un fuerte esguince de tobillo. Marruecos confía en que pueda estar listo para liderar al país anfitrión en la Copa Africana de Naciones, que inicia el 21 de diciembre. Si llega en condiciones, encabezará el intento de ganar el torneo por primera vez desde 1976.

La ceremonia también sirvió como muestra del creciente peso del fútbol marroquí. Ghizlane Chebbak fue elegida Jugadora Africana del Año, superando a su compatriota Sanaa Mssoudy y a la nigeriana Rasheedat Ajibade. Chebbak terminó como máxima goleadora en la Copa Africana de Naciones Femenina, aunque Marruecos cayó en la final ante Nigeria.

El portero Yassine Bounou —figura en la histórica campaña mundialista de Marruecos y pieza clave en Arabia Saudita— se llevó el premio al Mejor Portero Masculino. Además, la selección marroquí sub-20, campeona del mundo, fue reconocida como el Mejor Equipo Nacional Masculino, reforzando la reputación del país como una cantera de talento. Los galardones continuaron con Othmane Maamma, mediocampista del Watford de 20 años, quien fue nombrado Mejor Jugador Joven de África, mientras que Doha El Madani revalidó su título como Mejor Jugadora Joven.

En la categoría masculina de entrenadores, Bubista, seleccionador de Cabo Verde, fue distinguido como Entrenador del Año tras guiar a la nación isleña —de poco más de medio millón de habitantes— a una histórica clasificación al Mundial 2026. Por su parte, la nigeriana Chiamaka Nnadozie completó su propio hat-trick al recibir por tercer año consecutivo el premio a la Portera del Año.