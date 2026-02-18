AFP
Acciones del Manchester United compradas por un multimillonario inversor estadounidense, pero es poco probable que se produzca una adquisición total
Un multimillonario estadounidense aumenta su participación en el Manchester United.
Cooperman compró por primera vez alrededor de un millón de acciones a finales de 2023, justo antes de que Ratcliffe completara su propia inversión en el club para convertirse en copropietario. Ahora, según The Independent, se cree que el fundador del fondo de cobertura estadounidense Omega Advisors posee el 5,2 % de las acciones de clase A del United, lo que equivale a un valor de más de 50 millones de dólares (36,7 millones de libras esterlinas/42 millones de euros).
Cooperman no tiene planes de adquisición.
A pesar de esta inversión, no se cree que Cooperman tenga previsto adquirir una participación mayoritaria en el United, aunque su patrimonio neto supera los 3600 millones de dólares (2670 millones de libras esterlinas). Las acciones de clase A no tienen los mismos derechos de voto que las de clase B, que otorgan 10 votos por acción, frente a uno solo para las primeras.
En general, la familia Glazer sigue teniendo la mayoría de los votos, con alrededor del 67 % del club, mientras que Ratcliffe posee alrededor del 28 %. Los Glazer siguen a cargo de los aspectos corporativos y comerciales del club, mientras que Ratcliffe e INEOS controlan las operaciones futbolísticas.
En los últimos tiempos se han producido muchos cambios en Old Trafford, pero gran parte de la afición sigue sin estar convencida con los Glazer y, a principios de febrero, se han producido protestas contra la familia. El Grupo 1958 dio a conocer sus planes de organizar una manifestación antes del partido contra el Fulham, afirmando que el club se había convertido en «el hazmerreír» y que Ratcliffe era «cómplice» de su declive.
Ratcliffe sigue conmocionado tras sus «vergonzosos» comentarios sobre inmigración.
Ratcliffe ha sido noticia por motivos negativos durante la última semana. El copropietario del United provocó críticas cuando afirmó que el Reino Unido había sido «colonizado por inmigrantes» y proporcionó estadísticas demográficas flagrantemente erróneas durante una entrevista con Sky News.
Dijo: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo prestaciones sociales y un nivel tan alto de inmigrantes llegando al país. Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero.
El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas».
Ratcliffe pidió posteriormente disculpas «por que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa» y luego reafirmó sus comentarios anteriores en la misma declaración.
Entre las personas y grupos que pidieron a Ratcliffe que se disculpara se encontraban el primer ministro Keir Starmer, el alcalde del Gran Mánchester Andy Burnham y la organización antirracista Kick It Out. El propio Starmer dijo: «Gran Bretaña es un país orgulloso, tolerante y diverso. Jim Ratcliffe debería disculparse».
Los Red Devils esperan seguir cosechando éxitos tras la marcha de Amorim.
Aunque los comentarios de Ratcliffe han sido una pesadilla para las relaciones públicas del United, el equipo de Michael Carrick al menos ha cumplido en el campo desde que el excentrocampista de Inglaterra sustituyó a Rubén Amorim como entrenador hasta el final de la temporada. Una racha de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de la Premier League les ha aupado al cuarto puesto de la tabla, y los Red Devils tienen ahora una oportunidad real de asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada, a pesar de su irregular comienzo en la actual campaña.
Sin embargo, su próxima cita puede ser complicada. El United viaja a Merseyside el lunes por la noche para enfrentarse al Everton, que ocupa el octavo puesto antes del fin de semana. Tras ese partido, el equipo de Carrick se enfrentará al Crystal Palace, al Newcastle United, al Aston Villa y al Bournemouth antes del parón internacional de marzo.
